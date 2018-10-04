23人搶12席 戰況空前激烈

2018年10月04日 01:24 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市第1選區（東區）因人口數最多一直是最大選舉區，加上轄內有傳統社區、文教區、眷村，科技新移民，也成為選情最為複雜、競爭最為激烈的選區，下屆東區將增加1席成為12席次，23人登記參選中，國、民兩黨就提名了13席，戰況空前激烈。

藍面臨眷村票搶票危機

本屆東區議員有11席，婦女保障名額2席，但因3位國民黨籍女議員包括8連霸的鍾淑英、5屆的張祖琰、3屆的段孝芳都是強棒，保障名額過去根本用不到，但國民黨也面臨眷村票可能重疊的搶票危機。

下屆雖增加到12席，婦女保障名額也增到3席，但資深民進黨「吸票機」鄭宏輝不再連任，民進黨也空出1席，讓東區看似多了2個名額。民進黨提名新人、立委柯建銘助理鄭美娟，及前市長室祕書曾文濤，老柯與小智力挺光環，讓其他對手感到萬分壓力。民進黨曾資程、劉聲正、鄭貴元尋求連任，3人也都是資深強棒，搶攻鄭宏輝留下的票源。

無黨余邦彥擬爭副議長

國民黨男議員爭取連任的包括鄭正鈐、李國璋，另還提名了新人，包括總工會背景的陳錫文、綠水里長黃文政、前市長許明財祕書嚴翊琦，加上3位實力堅強的女議員總共8席，搶議會席次過半的企圖心相當明顯。

無黨籍包括連任的新民意余邦彥、羅文熾，2人都是實力派戰將，其中余邦彥更傳有更上層樓爭取副議長之位之意，基層實力堅強。另無黨參選的還有戴朝琴、林孝怡（女）、謝希誠、陳珍裕、方俊評。親民黨則提名曹永明，綠黨有劉崇顯，時代力量也有蔡蕙婷（女），23搶12，雖有過半錄取率，但卻也空前激烈。

(中國時報)