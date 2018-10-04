中火引爆怒火 縣長議員怒吼

2018年10月04日 01:24 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

2018年南投縣下呼吸道疾病及肺病變死亡人數241人，比例居全國之冠！投票日進入倒數，也引起南投縣議員關切，3日總質詢時，直指台中火力發電廠的空氣汙染是禍首！南投縣長林明溱表示，縣府除代替民眾求償，也要求中火燃煤減量、回饋南投改善空品，否則要率眾包圍台中火力發電廠！

要回饋 代替民眾求償

隨著選戰逼近，空汙議題也在南投政壇發酵，縣議會3日進行縣政總質詢，縣議員簡景賢等人為民請命，要求盡速解決空氣汙染問題，並應向台中火力發電廠爭取回饋補償金，彌補受害的南投民眾。

林明溱指出，台中火力發電廠每年燃燒生煤1700萬噸，造成的空汙正是影響南投縣民健康的禍首！南投縣以前是好山好水，但是自從中火火力全開後，1年之中就有44天空氣品質不佳，且去年縣內下呼吸道疾病及肺病變死亡人數達241人，每10萬人就有48人死於這2種癌症，比例全國最高！

不改善 將率眾包圍抗議

林明溱表示，縣府將邀集立委、台電等單位協商，要求台中火力發電廠減少生煤燃燒量外，也要提出改善空汙解決辦法，如無法解決，他將號召南投縣民包遊覽車圍堵台中火力發電廠，以最強硬態度抗議！

縣府除代替民眾，向中火提出民事訴訟賠償，也將要求比照台電對台中市政府1年4億多元回饋金方式，用於改善南投空氣品質，及做為罹患疾病民眾醫療費的補償金；縣府衛生局也將持續守護民眾健康，加強肺部X光巡迴健康篩檢。

(中國時報)