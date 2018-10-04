馬英九輔選 魚販哭訴生意差

2018年10月04日 01:24 中國時報 呂妍庭 、 張亦惠 ／嘉義報導 ／嘉義報導

前總統馬英九3日前往嘉義縣，從山區跑到海區，全力為國民黨嘉義縣長參選人吳育仁輔選，途中來到東石魚市場，楊姓魚販看到馬英九就淚流滿面，哭訴政黨輪替後，「生意壞了了」，馬英九隨後與工商後援會餐敘，強調因民進黨執政，台灣失去很多機會，不把政權拿回來，「苦會繼續吃」。

陸拒購綠營縣市農產

馬英九接連到布袋、義竹、梅山等鄉鎮替吳育仁及泛藍、國民黨籍參選人拉抬聲勢，並多次以高雄鳳梨農為例，表示他當初曾透過友人接洽大陸，看能不能收購高雄的鳳梨，得到的答案竟是「民進黨執政的縣市不考慮」，指民進黨在嘉縣17年，進步非常有限，除非政黨輪替，換吳育仁上場，農民要賣農產品到大陸才有機會，才能脫胎換骨。

馬英九重申，年底的選舉對台灣非常重要，如果國民黨又輸了，「2020就沒希望了！」，還說民進黨執政2年，台灣經濟愈來愈差，「我覺得我有責任，因為輸了選舉」。隨後馬英九到東石魚市場，就碰到拿著便當的楊姓魚販陳情。

環境丕變籲再選總統

楊姓魚販邊流淚邊哽咽哭訴說自從換了政黨，「生意差了好幾成，整個壞了了」，說自己在市場擺攤35年「已經很辛苦」，這幾年環境更差，猛誇馬英九執政很好，當面要馬英九再出來選總統，馬英九除安慰他，也說先讓吳育仁出來，未正面回應魚販的期望。

嘉市工商後援會相挺

馬英九昨中午到嘉義市與工商後援會餐敘，國民黨嘉義市長參選人黃敏惠也到場，馬英九說，嘉義有很好的水果，大陸也有很好的市場，但民進黨執政，農產品要賣到大陸「不可能」，在此客觀情勢，如綠營繼續執政，人民只會更苦。

(中國時報)