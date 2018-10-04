5參選人案底在身 喪失資格

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中國時報
／台東報導

台東縣選委會完成五合一參選人資格審查，有5人資格不符，其中代表時代力量參選台東縣議員的林淑玲，是反美麗灣大將，因公然侮辱罪，緩刑保護管束，已報請中央選委會公告取消參選資格；另外，有4名村長參選人，因貪汙罪、假結婚、重複登記等因素，被取消資格，在這場選戰提前出局。

時力林淑玲 嗆選到公告

反美麗灣靈魂人物、時代力量台東縣議員第8選區參選人林淑玲，因為土地糾紛在臉書辱罵蔡姓民眾，今年3月間台東地方法院，以公然侮辱罪，判處罰金3000元，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

台東縣選委會組長蘇基山表示，林淑玲的保護管束尚未執行完畢，根據選罷法26之5條規定，不得參選。

林淑玲表示，當初是認為不要浪費社會資源，因此放棄上訴，案子定讞，沒想到因此喪失參選資格，非常訝異，她說，目前是台東選委會報請中央許選委會公告，在中央選委會尚未做出確定前，她仍繼續投入選戰。

綠島1人登記選村長代表

另外，參選村長的陳姓參選人，因為和大陸女子假結婚，被判有期徒刑4個月，也因放棄上訴改服勞役，執行尚未完畢，不得為參選人。另2位村長參選人因涉嫌貪汙罪，雖然被判免刑，但因是貪汙罪，根據選罷法不得參選；還有，綠島鄉也有參選人同時登記參選村長及代表，也喪失參選資格。

(中國時報)

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