各黨布重兵 藍綠互別苗頭

北區是竹市第2大激戰區，國民黨籍吳青山化身卡通人物，搶攻親子族群支持。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導
民進黨籍李妍慧勤於拜票，爭取印象分數。（徐養齡攝）

新竹市第4選區（北區）是第2大選區，其中有2名老不再連任，國、民兩黨及第三勢力都派出生力軍搶攻席次，競爭激烈程度媲美一級戰區，參選者也個個實力堅強，究竟鹿死誰手，好戲精采可期。

北區下屆應選9席，登記18人，有2席婦女保障名額，該區無黨籍議長謝文進、資深民進黨議員吳秋穀，分別改選市長及轉換跑道，2席空缺果然引來激爭，不僅各黨都布下重兵，謝文進也安排鄭宗銘交棒，與藍綠互別苗頭。

民進黨方面動作最為積極，除了推派現任議員李妍慧尋求連任，新人團隊「六小福」就派出其中2人，分別是前後任市長辦公室主任賴稟豐及劉康彥，賴稟豐布局選情多時，已獲不少迴響，劉康彥則起步較晚，靠年輕腿力積極跑場，爭取曝光。

國民黨方面共推派4人，現任吳青山、蕭志潔、顏政德，另派出前金竹里長塗夢龍參選，具藍營色彩的林建賢、武陵里長黃世禮則以無黨籍參選，泛藍勢力大舉進攻，盼能有所斬獲。

無黨籍則以新民意問政聯盟體系掛帥，由現任黃美慧、陳清全、孫鍚洲出馬爭取連任，前市議員彭昆耀捲土從來，鄭宗銘力拚接手謝文進票源，女將王岢鈺也出馬參選。

時代力量及綠黨則各派年輕新秀林彥甫及易俊宏，誓言要在地方插旗。

地方人士認為，北區選民結構複雜，涵蓋市中心、眷村及南寮海線，政黨傾向不一，因應各族群選民結構，選戰打法也不盡相同，除了通訊軟體等科技宣傳，海線靠得則是搏感情，如何突破重圍，就看參選人們如何變通。

(中國時報)

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