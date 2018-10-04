17搶6 北屯區參選大爆炸

民進黨為現任3位市議員曾朝榮（左四）、謝明源（左三）、蔡雅玲（左七），爭取連任。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導
台中市議員第8選區（北屯區）國民黨提名3位現任市議員陳成添（左二）、沈佑蓮（右一）、賴順仁（右二），加上1名新人黃健豪（左一）。

台中市議員第8選區（北屯區）應選6席，6位現任議員尋求連任。國民黨提名3位現任市議員陳成添、沈佑蓮、賴順仁，加上1名新人黃健豪；民進黨為現任3位市議員曾朝榮、謝明源、蔡雅玲，爭取連任。其餘政黨共10人投入選戰，17人角逐6席，參選大爆炸。

北屯區是台中市29個行政區人口最多的區，人口逐漸成長，選舉參選人數也爆滿，呈新人、老將捉對廝殺態勢。民進黨提名3人，是征戰沙場多年的老將；國民黨提名3人，再加上1名新人黃健豪，瓜分藍營既有基本盤，只能各憑實力。

其他政黨有時代力量許皓甯、親民黨邱于珊、信心希望聯盟簡孟軒、無黨籍有苗豐隆、許維智、陳錡湋、蕭小芳、姜賢晟、歐巴桑聯盟楊欣怡，中華婦女黨陳習珍，共10人投入選戰，亦各具實力。

「女力崛起！」第8選區保有1席婦女保障名額，國民黨的沈佑蓮、民進黨蔡雅玲、親民黨邱于珊、歐巴桑聯盟楊欣怡、中華婦女黨陳習珍、無黨籍蕭小芳，共6人角逐，女性參選人數首破以往選舉紀錄。

第8選區參選大爆炸主因，除了北屯區近幾年建設、交通蓬勃發展，生活圈便利，吸引30歲以上新住民遷入，教育程度高、對公共事務熱忱，加上政黨號召年輕人投入基層選舉，也有首度投入選舉的無黨籍年輕參選人。

地方人士表示，北屯區藍綠現任議員基層服務紮實，具有優勢，但許皓甯、黃健豪、簡孟軒、邱于珊都備受矚目，楊欣怡訴求「小民才是最大黨」也不容小覷。

(中國時報)

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