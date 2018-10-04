李進勇張麗善 搶攻雲林婦女票

2018年10月04日 01:24 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

投票日倒數50天，雲林縣長參選人張麗善（前右三）搶攻婦女選票，3日前往口湖鄉舉行「阿善姊妹後援會」座談會。（張朝欣攝）

投票日倒數50天，雲林縣長參選人張麗善搶攻婦女選票，3日前往口湖鄉舉行「阿善姊妹後援會」座談會。對手李進勇同樣鎖定婆婆媽媽，前往元長鄉菜市場徒步拜票，2人深入基層、一步一腳印爭取選民認同。

隨著投票日逼近，選戰已從虛擬網路的空中作戰，進入到與選民直接面對面的陣地陸戰，傳統早市、黃昏市場、夜市，都是參選人的必爭之地，尋求連任的雲林縣長李進勇3日展開「前進五十、徒步向前」行程，在投票日倒數50天到各地市場徒步拜票。

李進勇一大早來到元長鄉早市，沿途民眾熱情回應，豎起拇指比讚，李進勇表示要用一步一腳印尋求鄉親堅定的支持，用雙腳走遍20鄉鎮的各個傳統市場、黃昏市場、夜市，同時也藉此更深入各基層角落，深度了解鄉親的需求。

張麗善3日參加「口湖鄉阿善姊妹後援會」座談會，後援會長蕭幼梅強調民進黨執政之後，各種為非作歹大家有目共睹，她呼籲雲林的婦女姊妹團結起來為張麗善拉票。對於前縣長張榮味入獄，蕭幼梅也為張麗善感到不捨，談話中數度哽咽落淚。

張麗善難掩激動的表示，自己是雲林女兒、雲林媳婦，更在這塊土地上孕育下一代，自己在雲林不是3年、5年，而是30年、50年的事，因此雲林的興衰與她切身相關，她無法坐視有人以退休的心態占著縣長的位置，把自己當成過客，無視雲林鄉親的需要。

對於張麗善的抨擊，李進勇團隊表示，李進勇縣長從政以來，勤政、正直、清廉的打拚精神是可受公開檢視的，政治的比較不該淪為口水，因為雲林正邁步向前，李進勇會跟鄉親攜手邁向下一個新雲林。

(中國時報)