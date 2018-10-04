屏第3選區17搶10席 戰況激烈

2018年10月04日 01:24 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第3選區應選10名，是僅次於屏東市席次第2多的選區，這次有17人出馬角逐，除了現任議員幾乎尋求連任，2名鄉鎮長任期屆滿轉戰，加上前議員、前鎮長、前縣長助理加入戰局，老幹新枝齊發，競爭空前激烈。

第3選區包括內埔、竹田、萬巒、潮州、新埤、枋寮等鄉鎮，17人中潮州籍6人、內埔籍6人、枋寮籍3人、竹田籍1人、新埤籍1人。依黨籍分，17人中國民黨4人、民進黨8人、台聯1人、無黨籍4人。

現任民進黨籍議員黃建溢、潘淑真尋求連任，曾福金則交由現任內埔鄉東片村長李明宗參選；內埔鄉長利八魁及潮州鎮長洪明江任期屆滿，均披綠袍轉戰議員；前潮州鎮長林宗俉及前縣長助理梁正金，加上曾參選議員落選的潘政治，都披綠袍參選。

現任國民黨籍議員許馨勻、王志豐、徐榮耀都尋求連任，曾參選議員落選的李世淦也披藍袍再戰；現任無黨籍議員林郁虹、劉淼松、陳志成都尋求連任，無黨籍前議員潘連周再度出馬挑戰；屏東縣唯一的台聯籍議員議員潘長成將挑戰7連霸。

內埔現有4名議員，潮州現有3名議員，不過此次均有6人參戰，票源是否分散導致議員數減少有待觀察；枋寮人口只有2萬多人，因「太會選舉」過去多能維持3名議員；竹田和新埤人口少，這次各有1人出馬，能否打破多屆無議員狀況值得期待；萬巒此次無人出馬，只能為人作嫁。

(中國時報)