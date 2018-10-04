徐信芳拚9連霸 許修睿瞄準議長

南區下屆登記參選者有包括現任的無黨籍副議長許修睿。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市第2選區（南區）行政區屬東區，在選舉區域中自成一區，選舉區域是全市第2小，但因有傳統舊城區、青草湖高級住宅區，及鄰近竹科的科技外來人口，選民結構也相對複雜，下屆有7人登記，原本4席議員都將尋求連任，預料1席的婦女保障名額，在此區也派不上用場。

南區下屆登記參選者有包括現任的無黨籍副議長許修睿、許文棟、國民黨徐信芳、何佳樺，民進黨施乃如、綠黨張志偉，另還有無黨籍的田雅芳、黃國文以及時代力量的黃瑞誠。

其中，許修睿已表態將接下轉換跑道參選市長的謝文進議長寶座，基層實力堅強，勢在必得，下屆起將成新民意問政聯盟的龍頭，下屆選舉已提早發動網路攻勢，搶攻年輕選票，選民結構大小通吃。

民進黨在南區只提名1席施乃如，是唯一沒有提名新人的選區，顯見民進黨對其之重視。施乃如出身綠營政治世家，本屆接下資深議員同時也她的親伯母魏秀珍衣缽，首次參選就拿到最高票，相當驚人，地方估算唯一1席的婦女保障名額應無用武之地。

國民黨提名老將徐信芳是議會國寶級議員，下屆要拚9連霸，服務基層已長達30餘年，實力相當堅強。另，國民黨在南區也提名女性新人何佳樺，希望在南區搶下2席。

同樣爭取連任的無黨籍許文棟，下屆也要拚5連霸，許文棟在南區深耕地方，近20年的服務經驗，累積深厚基層實力。此外，還有捲土重來的前市議員田雅芳，實力也不容小覷。而綠黨的張志偉，無黨的黃國文以及時代力量的黃瑞誠，形象清新都各有其擁護者。

(中國時報)

屏第3選區17搶10席 戰況激烈 南屯區7搶4 3新人尋求突破

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。