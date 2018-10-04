徐信芳拚9連霸 許修睿瞄準議長

2018年10月04日 01:24 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市第2選區（南區）行政區屬東區，在選舉區域中自成一區，選舉區域是全市第2小，但因有傳統舊城區、青草湖高級住宅區，及鄰近竹科的科技外來人口，選民結構也相對複雜，下屆有7人登記，原本4席議員都將尋求連任，預料1席的婦女保障名額，在此區也派不上用場。

南區下屆登記參選者有包括現任的無黨籍副議長許修睿、許文棟、國民黨徐信芳、何佳樺，民進黨施乃如、綠黨張志偉，另還有無黨籍的田雅芳、黃國文以及時代力量的黃瑞誠。

其中，許修睿已表態將接下轉換跑道參選市長的謝文進議長寶座，基層實力堅強，勢在必得，下屆起將成新民意問政聯盟的龍頭，下屆選舉已提早發動網路攻勢，搶攻年輕選票，選民結構大小通吃。

民進黨在南區只提名1席施乃如，是唯一沒有提名新人的選區，顯見民進黨對其之重視。施乃如出身綠營政治世家，本屆接下資深議員同時也她的親伯母魏秀珍衣缽，首次參選就拿到最高票，相當驚人，地方估算唯一1席的婦女保障名額應無用武之地。

國民黨提名老將徐信芳是議會國寶級議員，下屆要拚9連霸，服務基層已長達30餘年，實力相當堅強。另，國民黨在南區也提名女性新人何佳樺，希望在南區搶下2席。

同樣爭取連任的無黨籍許文棟，下屆也要拚5連霸，許文棟在南區深耕地方，近20年的服務經驗，累積深厚基層實力。此外，還有捲土重來的前市議員田雅芳，實力也不容小覷。而綠黨的張志偉，無黨的黃國文以及時代力量的黃瑞誠，形象清新都各有其擁護者。

(中國時報)