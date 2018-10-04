南屯區7搶4 3新人尋求突破

2018年10月04日 01:24 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

2018年九合一選舉，即將於11月24日舉行，台中市議員第7選區（南屯區）今年有3名新人投入，4名尋求連任的現任議員面臨挑戰，以鞏固基本盤為要，3名新人希望能異軍突起，為地方政壇注入新創意、新活力。

南屯區應選4席，共有7人登記參選，其中有4人為現任市議員，國民黨的朱暖英、劉士州，民進黨的張耀中、何文海，皆為連任數屆的資深議員，服務有口皆碑。南屯區藍綠兩黨以往均呈五五波態勢，新人要搶下席次，較為不易，

地方人士指出，地方選舉較無關黨派色彩，反而是取決於信任度及好感度，預計本屆得票數前4名間差距不會太大，預估至少1萬2000票才會當選。

也有熟悉地方選舉的人士表示，南屯新人出線也不是沒機會，尤其是在現今台灣經濟惡化、百業凋零、政治惡鬥的氛圍下，人心已對選舉疲乏，年輕族群的想法不一樣，老將已漸抓不住他們的想法，新人是否能抓住議題，引起廣大關注，民之所向，翻盤不無可能。

南屯參選新人中，歐巴桑聯盟魏佩瑩訴求「小民參政」，宣示把小民心聲帶進議會。時代力量吳佩芸身兼藥師與有氧老師，以「乾淨政治、改變藍綠」為訴求。無黨籍阮啟平與各里里長交流，深入了解民眾需求，指出老將已現疲態，缺少創意，需要政治新血加入，強力換血，才能改變南屯。

(中國時報)