東海岸議員選情 林東滿、許進榮各霸一方

東海岸區域縣議員4搶2，以競選連任的老將林東滿（右）、許進榮（左）勝算較大。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣議員第3選區，也就是東海岸3鄉鎮有4人參選搶2席，其中老將林東滿、許進榮各霸一方，勝算較大，2名新人李杰及鄭惠文則急起直追；而在第11選區東海岸平地原住民有5人搶2席，戰況激烈；第12選區山地原住民3搶1，選情撲朔迷離。

東海岸成功、東河、長濱區域議員參選人，有競選連任的東河鄉林東滿、成功鎮許進榮2位老將，由於2人在地方經營許久，知名度高，實力堅強，呼聲高、勝算也較大。

另外，民進黨徵召的鄭惠文，是行政院東部聯合服務中心副執行長田永彥妻子，田家在長濱鄉是大家族，東海岸也有民進黨基本盤，實力不容小覷。而今年8月在台東開1元水餃的富豪居董事長李杰也登記參選，希望為偏鄉出力，提升台東觀光，但是面臨強勁對手，壓力不小。

而第11選區東海岸平地原住民縣議員5人搶2席，參選人除了現任縣議員高美珠爭取連任，還有前縣議員嚴惠美、林富雄捲土重來，另有成功鎮民代表楊秋珍，及希望停止不當開發的陳珊珊也代表時代力量參選，5選將各自努力，不到最後一刻難分勝負。

至於第12選區山地原住民縣議員，現任的胡秋金轉戰延平鄉長，3人搶1席，包括國民黨提名的邱正賢、鄉民代表古志成，及擔任過2年原住民族委員會族群委員，代表信心希望聯盟的伊藍.明基努安，3人都是延平鄉桃源村布農族人，實力相當。

(中國時報)

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