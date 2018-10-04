6搶2 綠鬩牆埋隱憂

2018年10月04日 01:24 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市第3選區也稱作是西區，包括西門聯里與客雅聯里等15里，人口僅3.3萬餘人，選區中人口最少，面積也最小，但選區小不代表選情平和，包括國、民兩黨各提1人，加上綠黨與無黨，計有6人登記參選，民進黨資深議員鄭正宗以無黨再次參選，恐衝擊此區綠營選情。

新竹市西區位在較早開發的傳統舊社區，包括城隍廟周邊、中央商場、西門市場、米粉寮等過去屬綠營鐵票社區，但也有眷村與榮民之家等藍營色彩較重的代表，過去選民結構兩極。

但隨著眷村改建與選民結構、年齡的改變，選民支持對象界線已較模糊，過去西區有幾個里曾是綠營的鐵票里，好幾屆選舉中，有不少票櫃連1張國民黨參選人的票都開不出來，曾讓其他黨籍議員相當氣餒。

同樣情形也發生在藍營鐵票區，只不過雖然藍綠票倉仍然存在，但藍綠議員服務早已突破政黨界線與標籤，「百分百鐵票櫃」也早已不復見，各黨派參選人不敢掉以輕心，得票票掌握。

國民黨在此區提名爭取連任的前媒體人陳治雄勤走基層，雖為藍營提名，但服務不分黨派，深獲不同色彩與中間選民信任。民進黨提名前市長辦公室祕書陳建名，市長林智堅也全力力挺，多次陪同造勢，但資深議員鄭正宗認為提名過程中未受黨的尊重，此次不顧黨紀堅持登記參選，為綠營埋下變數。

另還有捲土重來的媒體人熊哲良以無黨參選，以及無黨參選的杜德弘，綠黨則有形象清新的易俊廷，6搶2的選情也相對激烈。

(中國時報)