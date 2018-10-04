嘉市西區24搶13 新人來勢洶洶老將告急

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市西區議員呈現24人搶13席的局勢，除了議長蕭淑麗轉戰市長之外，其餘12位現任議員均尋求連任，老將雖說扎根堅實，但2014年一役大部分議員得票數落在4900餘票至4100餘票，彼此的差距不大，此次新人搶票凶，老將紛紛喊選情告急，步步為營，不敢大意。

現任議員莊豐安、吳上明、蔡榮豐、陳姿妏、蘇澤峰、李忠曆、廖天隆等7人為無黨籍，張秀華、鄭光宏等2人為國民黨提名，陳幸枝、蔡文旭、王美惠等3人為民進黨提名，12人當中莊豐安、陳姿妏、蘇澤峰、鄭光宏等4人本屆是第1任，其餘8人都屬資深議員。

資深議員及爭取第2次連任的議員因問政風格、為民服務、扎根深淺、基層實力、後援人脈等方面，在這次新人大舉搶票、瓜分票源的選戰中備受考驗，人人自危，嚴防意外中箭落馬。

蕭淑麗轉戰市長，空出1席議員，蕭家班為布局議長選舉，推出有力新人積極搶攻議員席次，以經營影音伴唱機生意而聲名大噪的蕭進惠、嘉義市體育會理事長孫貫志被政壇人士認為是親蕭家班系統，雖是初試啼聲，但深具實力，被老將們視為勁敵。

民進黨也想爭霸議會主導權，結合黨籍議員參選人及部分無黨籍議員參選人共組「台灣隊」，2014年民進黨籍黃大祐以些微差距成為落選頭，今年力圖東山再起，起步甚早，來勢洶洶。

劉厝里長許明對轉戰議員、國民黨提名的譚國華、林雪峰、律師蘇慶良及其他新人也都力爭出頭，西區議員勢必會出現一場激戰。

(中國時報)

翁美春議員勤跑基層 為民服務親… 政二代續香火 新將求突圍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。