嘉市西區24搶13 新人來勢洶洶老將告急

2018年10月04日 01:24 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市西區議員呈現24人搶13席的局勢，除了議長蕭淑麗轉戰市長之外，其餘12位現任議員均尋求連任，老將雖說扎根堅實，但2014年一役大部分議員得票數落在4900餘票至4100餘票，彼此的差距不大，此次新人搶票凶，老將紛紛喊選情告急，步步為營，不敢大意。

現任議員莊豐安、吳上明、蔡榮豐、陳姿妏、蘇澤峰、李忠曆、廖天隆等7人為無黨籍，張秀華、鄭光宏等2人為國民黨提名，陳幸枝、蔡文旭、王美惠等3人為民進黨提名，12人當中莊豐安、陳姿妏、蘇澤峰、鄭光宏等4人本屆是第1任，其餘8人都屬資深議員。

資深議員及爭取第2次連任的議員因問政風格、為民服務、扎根深淺、基層實力、後援人脈等方面，在這次新人大舉搶票、瓜分票源的選戰中備受考驗，人人自危，嚴防意外中箭落馬。

蕭淑麗轉戰市長，空出1席議員，蕭家班為布局議長選舉，推出有力新人積極搶攻議員席次，以經營影音伴唱機生意而聲名大噪的蕭進惠、嘉義市體育會理事長孫貫志被政壇人士認為是親蕭家班系統，雖是初試啼聲，但深具實力，被老將們視為勁敵。

民進黨也想爭霸議會主導權，結合黨籍議員參選人及部分無黨籍議員參選人共組「台灣隊」，2014年民進黨籍黃大祐以些微差距成為落選頭，今年力圖東山再起，起步甚早，來勢洶洶。

劉厝里長許明對轉戰議員、國民黨提名的譚國華、林雪峰、律師蘇慶良及其他新人也都力爭出頭，西區議員勢必會出現一場激戰。

(中國時報)