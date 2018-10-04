政二代續香火 新將求突圍

2018年10月04日 01:24 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員參選人紛紛向重量級參選人靠攏，尋求支持，圖為陸錦生日前北上與台北市長柯文哲同框。（林瑞益翻攝）

高雄市議員第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮），應選3席，目前國民黨1席、民進黨兩席，地方人士認為，如果沒有意外，恐怕將維持目前藍1綠2的局面。

此區最令同區參選人詬病的是，民進黨在選前就已經協商完畢，由陳明澤參選連任，以及企業家黃明太接下張文瑞的棒子；國民黨議員李長生則是要交棒給女兒李亞築，延續政治香火，以上3人票源穩定，幾乎已經三分該選區的選票。

不過，國民黨在提名策略上多徵召了鄭東元，想要在議員席次拚過半，也幫國民黨市長參選人韓國瑜多爭取一些選票。在鄭的加入後，民進黨的老將不敢大意，都動了起來，就怕鄭東元異軍突起。

此外，還有陸錦生，他是前高雄縣議員葉香的兒子陸錦生，陸錦生日前到台北市向台北市長柯文哲請益，希望藉此拉抬自己的聲勢。該選區共有6人登記，另有李柏融參選，他主打環保議題，主張若當選要把茄萣大排水溝全部拆除重建，以及改善田寮區的排水問題。

地方人士認為，「政二代」能夠拿多少選票，還是未知數，這就是鄭東元等人的機會，且民進黨執政以來，高雄市並沒有多大的進步，民心思變，若能將不滿的情緒轉化成選票，不再含淚投票給民進黨，或許藍綠版圖將會改變。

(中國時報)