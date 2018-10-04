王欣儀宣傳看板 俠女造型

民眾致贈「俠女仁心」匾額，造就王欣儀（左）俠女形象。

友善列印
中國時報
／台北報導
王欣儀打造選戰主軸，化身「俠女」。 （張立勳翻攝）

北市大安、文山區市議員王欣儀延續電競俠女造型，打造年底選舉宣傳看板，矗立街頭相當引人注目、好奇，原來是因王欣儀總是以有求必應、行俠仗義的態度對待市民，也因全力幫助弱勢的行事風格與個性，有民眾致贈「俠女仁心」匾額，造就她俠女形象。

自甜美新聞主播轉戰政壇16年，「俠女仁心」的形象深植人心，王欣儀指出，「俠」是一個人字旁加一個「夾」，議員經常需要「夾」在市民與市府之間，讓施政更貼近民意，她擔任議員也是堅持這樣的精神，總是將自己一步一腳印地放進人群裡，不同於選舉才出現的民意代表。

王欣儀說，她不把議員當職業，而是基於責任、使命感的志業。她透露曾接到一通陌生人求救電話，告訴她因賽事僵化的制度，使女兒無法參加全國音樂賽，二話不說接下陳情，幾經奔走協調，打破10多年來僵硬的比賽規則，最後小女孩圓了音樂夢，拿下全國中提琴大賽冠軍，其他20多位學生也得到比賽機會。

此外，王欣儀在郝市府時代，順利爭取辛亥路四段憲兵營區滯洪池與成功市場改建，不料，柯市府上任後出現變數或進度緩慢，但她仍據理力爭，最終讓滯洪池如期完工運行，市場也如期動工。

不僅如此，王欣儀近來接獲孕媽咪陳情搭捷運的辛苦後，看到友善制度不足，在積極質詢提議下，爭取到全路網孕婦專用候車區，讓準媽咪感受在台北育兒的友善，搭車更感到安全、安心。

(中國時報)

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