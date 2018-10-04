女力崛起 資深老將繃緊神經

2018年10月04日 01:25 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市第5選區（香山區）這次選情較4年前更加激烈，參選人數一口氣增加5人，其中更多達6位女性參選人，被稱為「女力」第一戰區當之無愧，該區多名資深老將紛紛繃緊神經，就怕陰溝裡翻船。

香山區下屆應選6席，共14人登記，婦女保障名額雖僅有1席，但包括國民黨、民進黨、時代力量、綠黨都分別有女性參選人登記參選，時力及綠黨在該區各別只提名1席，無巧不巧皆為女性。

民進黨方面，現任議員林盈徹尋求連任，另提名原市府社會處長陳雪慧，陳具社工背景，在資源相對較匱乏的香山區備受期待，面對多名女將抗衡，一路走來戰戰兢兢，標榜「助人，是我存在的意義」，以柔性溫暖形象，盼能深植人心。

國民黨則由現任議員鄭成光、林耕仁爭取連任，另徵召前市議員王明魁女兒王寶文、青工會幹部陳慶齡參選，藍營一口氣推2新人參選，戰略上要保婦女名額又要開發新票源。

無黨籍方面，新民意體系的現任議員吳國寶、陳啟源除了要顧連任之路，也為市長參選人謝文進抬轎，是謝在香山選情的關鍵左右手，另有歐大正、葉國文、女將林梅華、張巧玲以無黨籍身分參選。

時代力量及綠黨各派廖子齊、王彥涵參選，兩人形象清新，以年輕新生代姿態投入政壇，要顛覆傳統政治版圖，選情備受期待。

地方人士分析，由於國民黨現任女議員賀玉燕不再連任，使這1席婦女保障名額頓時成為兵家必爭，也一併衝擊到男性參選人選情，廣大婦女票要如何守住，成為一大課題。

(中國時報)