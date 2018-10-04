西屯區8搶5 藍守穩綠拚第3席

台中市議員選舉第6選區，張廖萬堅（左）轉換跑道當選立委後，由其服務處主任林祈烽（右）接棒參選，能否順利守住張廖萬堅的選票流向，是新人當選的關鍵。（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市西屯區（第6選區）8人登記參選，應選5席，本屆席次3藍2綠，國民黨現任議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸深耕多年，基層實力雄厚；民進黨陳淑華不敢鬆懈，張廖萬堅當立委後，由服務處主任林祈烽接棒，民進黨新人黃淑芬喊出拚第3席，還有時代力量簡嘉佑及歐巴桑聯盟童葦翎，也吸引不少年輕人及理念型選民。

西屯區長期藍大於綠，張廖萬堅轉戰立委後，目前4席連任議員態勢穩定，黃馨慧問政犀利、楊正中有大炮議員之稱，與張廖乃綸等3席國民黨強棒，以基層服務及建設地方深耕票源，陳淑華這次能否再衝高票，則為她爭取下屆民進黨立委提名增加籌碼。

4名新人中，林祈烽傳承張廖萬堅票源，最具系統性，但選票順利接收，是林祈烽能不能當選的關鍵。台中市長林佳龍力挺的黃淑芬，喊出「力拚民進黨第3席」，黃曾任合併前原中市議員，知名度高，但目前民進黨大環境較不利情況下，需塑造民進黨3席全上的契機。

時代力量在台中市政黨支持度著力點擴大，對年輕人有一定吸票能力，可能會挑戰到民進黨部分票源。歐巴桑聯盟打團體戰，發揮小民力量的理念訴求也獲得關注。

這屆第6選區市議員得票數，民進黨3名參選者得票共5萬2000多票，大於拿下3席的國民黨4萬6000多票，當選安全票數1萬3000多票，這次選將多達8人瓜分，地方評估第5席當選門檻約在1萬1000票到1萬2000票間。

(中國時報)

女力崛起 資深老將繃緊神經 嘉縣議員第2選區 勢均力敵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。