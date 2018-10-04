西屯區8搶5 藍守穩綠拚第3席

2018年10月04日 01:25 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市西屯區（第6選區）8人登記參選，應選5席，本屆席次3藍2綠，國民黨現任議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸深耕多年，基層實力雄厚；民進黨陳淑華不敢鬆懈，張廖萬堅當立委後，由服務處主任林祈烽接棒，民進黨新人黃淑芬喊出拚第3席，還有時代力量簡嘉佑及歐巴桑聯盟童葦翎，也吸引不少年輕人及理念型選民。

西屯區長期藍大於綠，張廖萬堅轉戰立委後，目前4席連任議員態勢穩定，黃馨慧問政犀利、楊正中有大炮議員之稱，與張廖乃綸等3席國民黨強棒，以基層服務及建設地方深耕票源，陳淑華這次能否再衝高票，則為她爭取下屆民進黨立委提名增加籌碼。

4名新人中，林祈烽傳承張廖萬堅票源，最具系統性，但選票順利接收，是林祈烽能不能當選的關鍵。台中市長林佳龍力挺的黃淑芬，喊出「力拚民進黨第3席」，黃曾任合併前原中市議員，知名度高，但目前民進黨大環境較不利情況下，需塑造民進黨3席全上的契機。

時代力量在台中市政黨支持度著力點擴大，對年輕人有一定吸票能力，可能會挑戰到民進黨部分票源。歐巴桑聯盟打團體戰，發揮小民力量的理念訴求也獲得關注。

這屆第6選區市議員得票數，民進黨3名參選者得票共5萬2000多票，大於拿下3席的國民黨4萬6000多票，當選安全票數1萬3000多票，這次選將多達8人瓜分，地方評估第5席當選門檻約在1萬1000票到1萬2000票間。

(中國時報)