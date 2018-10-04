嘉縣議員第2選區 勢均力敵

2018年10月04日 01:25 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員第二選區涵蓋新港、民雄地區，應選7人，有9人登記參選，現任7位全數競選連任，新港部分並無新人出馬，選情平穩，民雄則有初次參選的鄉代林淑完及捲土重來的黃嘉寬加入，9位參選人實力在伯仲之間，有參選人直呼是「苦戰一場」。

現任議員黃芳蘭、葉孟龍、林秀琴為民進黨籍，陳福成、賴朝崙、陳文忠為無黨，只有林于玲1人為國民黨籍。除黃芳蘭及陳文忠是首次競選連任外，其餘皆擔任議員多年，選戰經驗豐富。

林淑完擔任民雄鄉民代表多年，雖是初次參選縣議員，除深耕地方多年，政治人脈廣，又有民進黨綠色行動力團隊支持，實力不容小覷，也讓拚連任的現任議員們不敢大意。前民進黨籍縣議員黃嘉寬本屆爭取連任時以些微差距落選，此次捲土重來，以無黨籍參選。

國民黨唯一一席、拚連任的林于玲就指出，自己的主力在民雄街上，新人衝勁大、主力地區稍有重疊，與本屆相較，確實需更用心拚。賴朝崙也說，新港依然維持3人、無新人競選，民雄卻多出2名實力戰將，直呼是「硬戰一場」。

新港鄉人口數2萬多人，選出3個議員已算飽和，出身新港的林秀琴、葉孟龍和陳文忠，分別需從民雄鄉再挖2000票左右才能安全過關；民雄人口數7萬1000多人，是全縣最大鄉鎮，主戰場在民雄的6人若能拿到6500到7000票，才算在安全名單中。

(中國時報)