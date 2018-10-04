2018年10月04日 01:25 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市第6選區（平地原住民）應選1席，3人登記，國民黨提名的現任議員林慈愛爭取連任，這次對上本屆角逐失利的劉美玲，另有無黨籍潘念恩登記挑戰，為都市裡相對少數的原住民鄉親，爭取更全面的福利。

本屆第一次當選的林慈愛，上任以來靠扎實服務奠定民意基礎，選民一通電話，立刻到場服務，從族人住院看病、各式糾紛或疑難雜症，甚至小至車禍排解都不推辭，親力親為的形象深植人心。

林慈愛對原住民教育品質格外重視，雖然是平地原住民選區，也致力落實孩童族語傳承，另積極朝勞工福利及老人政策，為原住民發聲，讓辛勞打拚的族人們，不再是都市裡的「影子」。

本屆角逐平地原住民議員失利的劉美玲，這次在支持者簇擁下捲土重來，同樣以孩童教育做為主要選舉政見重點，這次與林慈愛再次對決，戰況也備受期待。

以政治素人身分參選的潘念恩，擔任竹市凸固斯原住民文化藝術協會理事長，致力推廣族語、舞蹈等傳統技藝，並長期觀察平地原住民們的需求，對於2名都有參選經驗的對手，潘念恩積極備戰，盼能脫穎而出。

地方人士分析，新竹市平地原住民選區選民人數雖才1000出頭，但2014年投票率僅54.41％，在全台平原選區倒數，選將們除了爭取支持外，如何帶起出門投票意願，才是最後致勝關鍵。

(中國時報)