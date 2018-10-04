發重陽禮金順便拉票 鄉長夫人惹議

2018年10月04日 01:25 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

選舉敏感時刻，彰化縣政府與各鄉鎮公所辦理重陽敬老禮金發放作業，社頭鄉卻傳出參選連任鄉長劉錦昌的妻子，協助將禮金發送給長輩的同時竟喊「縣長魏明谷、鄉長劉錦昌，拜託、拜託」，民眾質疑行政不中立。社頭鄉公所坦承「不妥」，緊急道歉滅火。

目睹過程並錄音、錄影的賴姓鄉民說，社頭鄉公所與縣府上月29日在社頭鄉新厝村辦理敬老禮金發放，現場除縣府與公所人員受理核對身分，鄉長劉錦昌的妻子則負責將禮金發送給長輩。

賴表示，當鄉長夫人將裝著禮金的紅包送到長輩手中時，卻毫無忌憚地喊「縣長魏明谷、鄉長劉錦昌，拜託、拜託」，明顯的助選行為相當突兀，讓一旁也正在請託的其他參選人團隊傻眼，質疑「違反行政中立」、「濫用行政資源」。

針對劉妻利用協助發放敬老禮金機會為特定參選人拉票，彰化地檢署主任檢察官葉建成表示，劉妻非公務人員、而發放的禮金屬公款，為此並沒有構成違反行政中立，雖然如此，但「確實相當不妥」。

社頭鄉公所主祕詹沛表示，鄉長夫人因長期參與鄉內活動、擔任志工服務鄉親，在發放重陽敬老禮金時熱心協助，值此選舉期間、才會造成民眾誤會，公所也認為不妥，對此深感抱歉，強調未來公所辦理相關活動時將更為謹慎與小心。

(中國時報)