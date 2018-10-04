南市議員第2選區 10搶5爭破頭

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中國時報
／台南報導

台南市議員第二選區由佳里、西港、七股、學甲、北門、將軍合併而成，這次選舉為10搶5局面，現任的5位議員，除民進黨籍的侯澄財在黨內初選時意外落馬外，其餘均挑戰連任，沿海地區雖是綠營鐵票區，但這次選情卻相當混亂，尤其無黨籍的陳昆和加入選戰後，攪亂一池春水，可說人人有希望、個個沒把握。

南市第二選區向來以綠營票倉著稱，縣市合併後的市議員選舉，藍營遭受重大挫敗，連續2屆均無斬獲，席次由綠營及無黨籍議員瓜分，但第二屆議長選舉事件後，綠營在該區出現分裂情形，這次黨內初選後內部又無法凝聚共識，只能各自努力。

民進黨老將侯澄財初選落敗後，並非以黨內和諧為優先，而是支持退出民進黨自行參選的陳昆和，出身七股的陳昆和長期做為綠營支持者，擁有的資源及人脈不可小覷，也為選情投下更多變數，對初選過關的新人王平川、陳俊安造成直接威脅，甚至連蔡蘇秋金都產生危機感。

現任議員公開支持無黨籍參選人，原本是違反黨紀，但綠營卻是冷處理，地方人士傳言，由於陳與綠營關係甚深，選後仍可能有機會遊說入黨，「現在留一線，日後好相見」，但未獲證實。

目前看來，蔡蘇秋金、蔡秋蘭2位聲勢看好，國民黨籍方一峰若能凝聚藍營團結，將有望「光復」一席，謝財旺、陳朝來2位無黨籍參選人各有基本盤，陳朝來宣傳車已喊出「搶救」口號。

(中國時報)

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