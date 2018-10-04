宜蘭農舍浮濫 監委促檢討改進

2018年10月04日 01:25 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

宜蘭縣政府自2000年至2018年3月間核發農舍使用執照高達6138件，無論件數或密度均高於其他地方政府數倍，排名第一，甚至浮濫；宜蘭縣府對農委會「農舍應『臨界、臨路』興建」函示，另訂作業要點擅自放寬，監察院要求檢討改進，並請農委會督導及對法制爭議檢討妥處。

調查監委仉桂美、李月德表示，宜蘭縣自2000年農地開放自由買賣及2006年雪山隧道通車後，農舍使用執照核發件數與密度是其他地方政府數倍，且縣府在發照後未積極監督，導致違規使用件數居高不下，凸顯宜蘭縣府執行農舍政策，已偏離《農業發展條例》賦與「農民」興建農舍權利初衷。

監委指出，宜蘭縣政府2015年4月7日訂頒「宜蘭縣興建農舍申請人資格條件及農舍建築審查辦法」（現已廢止），率先規定農舍應「臨界、臨路」興建，試圖遏止農舍氾濫，農委會也於2015年10月21日函頒「興建農舍經營計畫書」格式，明定農舍應「臨界、臨路」興建。

但宜蘭縣政府在今年2月1日公告實施「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」，卻擅自放寬農委會函示規定，已違反上級機關法令規定。

仉桂美及李月德經調查後提出調查報告，除要求宜蘭縣政府檢討改進，同時要求農委會導正宜蘭縣農舍浮濫情形，並對農委會與宜蘭縣政府之間的法制爭議，確實檢討妥處。

(中國時報)