台北提燈i-Voting 小一生也可投

2018年10月04日 01:25 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市府發放元宵提燈存廢議題，引起論戰。（吳堂靖攝）

北市元宵提燈存廢大車拚，由民眾發起的「請台北市政府不要再發放小提燈 」i-Voting提案，時值投票階段，迄今已吸引逾6000人參與，目前贊同票（不發小提燈）暫時領先。外界關注若投票結果若贊成票多，明年市府是否就不發放小提燈？觀傳局僅表示，後續還需送觀委會討論，預計10月底公布結果，但仍呼籲民眾踴躍參與票選。

民眾發起 成功首例

北市自1997年台北燈節起，就以當年生肖為主題發放限量生肖提燈，由於小提燈造型討喜、採限量發放，每每引發民眾爭搶。

不過，近年環保意識抬頭，有民眾認為生肖燈籠是一次性用品，政府帶頭贈送，浪費錢又汙染環境，為此網友「圓臉貓」發起「請不要再發送免費燈籠」i-Voting提案，成為i-Voting上線以來，首例成功由民眾發起的票選案。

因應票選活動開跑，觀傳局製作「黑啤與白米-燈鋒對決」宣傳影片及i-Voting懶人包 ，觀傳局長陳思宇表示，透過宣傳影片及i-Voting懶人包，落實全民參與精神，歡迎民眾踴躍表達意見。

至於結果出爐後，市府提燈是否將走入歷史？陳思宇表示，既然透過公民參與方式票選，就會採納相關意見，不過後續還需送觀委會及公民參與委員會討論。

反饋意見 值得參考

陳思宇也語帶保留說，票選活動只能在「要」跟「不要」2擇1，但在過程中民眾給予多元反饋，例如用環保材質取代塑料、手機手電筒替代小燈泡等方式，兼顧環保與傳統文化。

票選活動至10月14日17時止，凡設籍為台北市民，只要國小一年級以上就有資格投票，於i-Voting網站填寫身分證字號與出生年月日後，就能參與投票，完成後還有機會獲得抽中Apple Watch及iPad等大獎。

(中國時報)