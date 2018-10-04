10老將難撼動 新人恐14搶1

2018年10月04日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市議員第二選區新莊、五股、泰山、林口，國民兩黨10名現任議員各擁基礎及優勢，若無意外可望全數連任，雖然包括10名議員在內有24人競逐11席，但無黨、小黨及新人空間有限，戰情「激烈又穩定」，也讓地方戲稱根本是「14人搶1席」。

無黨籍小黨陷苦戰

第二選區是議員席次最多選區，2014年13人角逐10席，選舉結果國民兩黨各拿下一半席次，2018年因為選區人口增加，新增1席議員席次，意外引發無黨、小黨及新人覬覦，除10名現任議員外，另有14人登記參選，參選爆炸，被視為是新北市戰況最為激烈的選區。

國民黨提名蔣根煌、蔡淑君、黃林玲玲、宋明宗、陳明義等5名議員爭取連任，蔣根煌深耕新莊，議長職位讓蔣根煌在黨務系統與資源佔優勢；蔡淑君人稱「林口阿姨」，林口票倉宛如銅鐵鐵壁；宋明宗過去擔任過泰山鄉長及議員，服務地方有口碑；陳明義力守五股選情穩定。

泛藍選情相對穩定

被尊稱為「新莊媽祖婆」的黃林玲玲勤跑基層、服務有目共睹，但主要票倉以新莊老街為主，與新莊里長聯誼會長施明進之子施嘉榮、前縣議員張喜財之子張志宏的票源重疊，2人搶票對黃林玲玲頗有影響，相對票倉也在此區的民進黨籍副議長陳文治也飽受威脅。

中央執政不力，大環境對泛藍選情比較有利，藍營過去的游離票，可望在這次大選中回流，對「男帥女美」的蔡淑君與陳明義相對受益較高；上屆參選僅差200多票落選的蔡健棠再次捲土重來，他長年經營新莊中港地區，又有彰化同鄉會支持，實力也不弱。

民進黨拚5席全上

民進黨提名包括陳文治及何淑峰、陳科名、鍾宏仁及賴秋媚在內5位現任議員，提名相較國民黨保守，力求5席全上鞏固基本盤，5位議員平時問政認真，勤跑紅白帖為民服務，各自在所屬票區打下紮實基礎，外界看好連任機率高。

民進黨的保守提名，被視為是替前台聯議員張晉婷保留空間，張晉婷在上屆選舉得票率過關，因選舉官司喪失議員資格，但基層實力不容小覷，也是地方看好爭取第11席議員的大黑馬。

(中國時報)