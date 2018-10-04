10老將難撼動 新人恐14搶1

國民黨在新北市議員第二選區應選11席中提名6席，不僅要力保議長蔣根煌連任，也誓言要在選區拚過半。（吳岳修翻攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

新北市議員第二選區新莊、五股、泰山、林口，國民兩黨10名現任議員各擁基礎及優勢，若無意外可望全數連任，雖然包括10名議員在內有24人競逐11席，但無黨、小黨及新人空間有限，戰情「激烈又穩定」，也讓地方戲稱根本是「14人搶1席」。

無黨籍小黨陷苦戰

第二選區是議員席次最多選區，2014年13人角逐10席，選舉結果國民兩黨各拿下一半席次，2018年因為選區人口增加，新增1席議員席次，意外引發無黨、小黨及新人覬覦，除10名現任議員外，另有14人登記參選，參選爆炸，被視為是新北市戰況最為激烈的選區。

國民黨提名蔣根煌、蔡淑君、黃林玲玲、宋明宗、陳明義等5名議員爭取連任，蔣根煌深耕新莊，議長職位讓蔣根煌在黨務系統與資源佔優勢；蔡淑君人稱「林口阿姨」，林口票倉宛如銅鐵鐵壁；宋明宗過去擔任過泰山鄉長及議員，服務地方有口碑；陳明義力守五股選情穩定。

泛藍選情相對穩定

被尊稱為「新莊媽祖婆」的黃林玲玲勤跑基層、服務有目共睹，但主要票倉以新莊老街為主，與新莊里長聯誼會長施明進之子施嘉榮、前縣議員張喜財之子張志宏的票源重疊，2人搶票對黃林玲玲頗有影響，相對票倉也在此區的民進黨籍副議長陳文治也飽受威脅。

中央執政不力，大環境對泛藍選情比較有利，藍營過去的游離票，可望在這次大選中回流，對「男帥女美」的蔡淑君與陳明義相對受益較高；上屆參選僅差200多票落選的蔡健棠再次捲土重來，他長年經營新莊中港地區，又有彰化同鄉會支持，實力也不弱。

民進黨拚5席全上

民進黨提名包括陳文治及何淑峰、陳科名、鍾宏仁及賴秋媚在內5位現任議員，提名相較國民黨保守，力求5席全上鞏固基本盤，5位議員平時問政認真，勤跑紅白帖為民服務，各自在所屬票區打下紮實基礎，外界看好連任機率高。

民進黨的保守提名，被視為是替前台聯議員張晉婷保留空間，張晉婷在上屆選舉得票率過關，因選舉官司喪失議員資格，但基層實力不容小覷，也是地方看好爭取第11席議員的大黑馬。

(中國時報)

台北提燈i-Voting 小一生也可投 韓國瑜合體陳學聖 拉抬選情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。