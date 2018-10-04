韓國瑜合體陳學聖 拉抬選情

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左）到桃園替陳學聖（右）站台。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖，3日邀請同黨高雄市長參選人韓國瑜造勢，2人合體談城市願景拉抬選情。韓、陳都有被網友嗆聲經驗，陳學聖更在網路直播時被嗆「棄選包包回家」，坦言確實受傷，但絕不棄選。

陳學聖2日在粉絲專頁直播，未料卻被網友留言嗆「棄選了啦，包包回家撈回扣比較實在。」場面瞬間凝結。陳學聖認為，選戰越是激烈的縣市，網路抹黑越猖獗，他絕不會棄選打包回家。

陳被嗆撈回扣 發誓自清

陳學聖在網路直播時發誓：「從政30年如果有拿回扣，馬上退出政壇。」他說，與競選團隊討論選戰策略，決定採網路直播輕鬆方式與市民互動，被網友嗆確實傷人，帶有抹黑的言語等於是對他從政30年的汙衊。

分享選戰策略 力拚翻轉

他也說，從韓國瑜被指有黑道背景，看得出來高雄選戰激烈程度，自己遇到網友留言「撈回扣」，也代表桃園的選戰越來越激烈，暫時會將這留言當一句酸話，希望網友能多關注他的政見，未來還會繼續進行直播，邀請來賓互動，讓更多人看見他對桃園未來的規畫。

陳學聖說，邀請韓國瑜到桃園，目的要分享選戰「贏」的策略，大家覺得他絕對不可能贏，經過幾個月努力，氣勢完全翻轉過來，要讓桃園趕上高雄，一起拚勝選。

韓國瑜則表示，市長的個性、理想、宏圖遠略會影響整個城市的發展，對陳學聖人格操守與特質有信心，認識幾十年，他都是純真、浪漫與充滿理想的人，更笑稱尤其初戀就是現在老婆，從一而終，未來有機會當桃園市長，一定會愛桃園市民。

(中國時報)

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