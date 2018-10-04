首台觀光三輪車 鹿港上路

2018年10月04日 01:25 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

三輪車也是鹿港、田尾一道美麗的人文「風景」，但少數拼裝、擋道等問題讓人頭疼，彰化縣政府啟動納管，規範車體規格、發行牌照，3日晚間彰化縣長魏明谷正式掛牌，全國第1台觀光三輪車在鹿港率先上路了，業者開心能公開行銷，駛出觀光新頁。

在地最美的風景

鹿港小鎮的老街、美食和古蹟交織多采風情，遊走的三輪車也增添氣氛，鹿港觀光三輪車有10多年歷史，車夫多是受訓練導覽員，沿途講解，很受遊客歡迎。

但越來越多三輪車加裝電動，一旦被檢舉，只能視為非法。業者不平，認為有繳稅，也替遊客投保意外險，卻「妾身不明」。去年立法院修法附予法源，彰化縣政府催生全國第1個「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」。

魏明谷表示，觀光三輪慢車以人力為主、電力為輔，規範時速25公里以下，只能行駛特定區域，盼為鹿港、彰化的觀光產業帶來更多助力，增添特色。

業者說，加入車夫多具有文化傳承的使命，以服務一程，來傳遞鹿港故事為榮，合法化後，就能公開行銷，有助於良性競爭。

車夫也是導覽員

至於地方反映，三輪車擋佔車道，車隊水準參差。縣府城觀處長馬英傑表示，未來會持續輔導設立停靠站，上、下車進行約束；低於兩米的巷道禁止行駛，「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、後車巷假日人潮多，也不得進入，避免交通打結。

魏明谷指出，目前鹿港地區觀光三輪車共63輛獲發照，田尾公路花園的三輪車更多，約700多輛，將接續進行檢驗，帶動彰化的特色小旅行。

(中國時報)