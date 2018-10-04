首台觀光三輪車 鹿港上路

彰化縣政府率全國之先制定《彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法》，催生全台第一波合法化的觀光三輪車，彰化縣長魏明谷3日親自掛牌，當車伕一程，企盼創造業者和消費者與觀光產業的多贏。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

三輪車也是鹿港、田尾一道美麗的人文「風景」，但少數拼裝、擋道等問題讓人頭疼，彰化縣政府啟動納管，規範車體規格、發行牌照，3日晚間彰化縣長魏明谷正式掛牌，全國第1台觀光三輪車在鹿港率先上路了，業者開心能公開行銷，駛出觀光新頁。

在地最美的風景

鹿港小鎮的老街、美食和古蹟交織多采風情，遊走的三輪車也增添氣氛，鹿港觀光三輪車有10多年歷史，車夫多是受訓練導覽員，沿途講解，很受遊客歡迎。

但越來越多三輪車加裝電動，一旦被檢舉，只能視為非法。業者不平，認為有繳稅，也替遊客投保意外險，卻「妾身不明」。去年立法院修法附予法源，彰化縣政府催生全國第1個「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」。

魏明谷表示，觀光三輪慢車以人力為主、電力為輔，規範時速25公里以下，只能行駛特定區域，盼為鹿港、彰化的觀光產業帶來更多助力，增添特色。

業者說，加入車夫多具有文化傳承的使命，以服務一程，來傳遞鹿港故事為榮，合法化後，就能公開行銷，有助於良性競爭。

車夫也是導覽員

至於地方反映，三輪車擋佔車道，車隊水準參差。縣府城觀處長馬英傑表示，未來會持續輔導設立停靠站，上、下車進行約束；低於兩米的巷道禁止行駛，「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、後車巷假日人潮多，也不得進入，避免交通打結。

魏明谷指出，目前鹿港地區觀光三輪車共63輛獲發照，田尾公路花園的三輪車更多，約700多輛，將接續進行檢驗，帶動彰化的特色小旅行。

(中國時報)

韓國瑜合體陳學聖 拉抬選情 葉王罕見漆陶 公告嘉縣古物

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。