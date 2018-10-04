葉王罕見漆陶 公告嘉縣古物

新港奉天宮五媽金身坐像。

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中國時報
／嘉縣報導
笨港長天宮祺祥款匾。
水上苦竹寺《葉王獅首缽式三足爐》。（呂妍庭翻攝）

日前經古物類文化資產審議委員會實勘審議，嘉縣再添7件一般古物，其中水上鄉苦竹寺所有的香爐和狻狔爐頂，經雲林科技大學教授曾永寬團隊考據和科學檢驗，證實是交趾陶大師葉王作品，令人訝異的是，3件古物材質為漆陶而非葉王擅長的交趾陶，且香爐具有花崗岩般的質感及色澤，十分罕見。

7件一般古物公告

嘉義縣文觀局自2017年啟動文物普查，以新港鄉及水上苦竹寺為起點，先把普查成果列冊追蹤，再從中選擇文化資產價值明確的文物送審議會審議，3日已完成公告指定的一般古物包括《苦竹寺葉王獅首缽式平底爐》、《葉王獅首缽式三足爐》、《葉王狻狔金爐》、《新港奉天宮五媽金身坐像》、《笨港長天宮祺祥款匾》、《笨港水仙宮綬帶耳雲龍紋方形石爐》以及《朴子配天宮36官將大北旗》等。

像是素有「太平媽」之稱的奉天宮五媽金身坐像，展現漳州派的粧佛工藝，1906年梅山大地震神像受損，便以閩南派粧佛工藝修補，其歷史在日治時期就有文獻記載。另「長天宮祺祥款匾」更是名聞台灣史學界，主要是匾面上「祺祥元年壬戌置」，因清朝兩宮垂簾聽政，祺祥年號快閃，讓該匾成為台灣留下少見的清代歷史見證物。

提報列國寶依據

文觀局指出，嘉縣指定古物原本有11件加4組，現又新增7件，都是通過層層考驗的經典之作，且各具特色，日後除就這些古物提報保存計畫，也會進行環境監控，另苦竹寺3件古物因相當特別，未來將提報計畫至文化部，深入研究漆陶表面製作方法，做為提報重要古物，甚至國寶的資料依據。

(中國時報)

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