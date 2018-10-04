駁二VR劇院 觀眾像跳進場景

全台首座VR戲院3日在高雄駁二特區啟用，現場來賓們戴上頭盔親自體驗，好奇地360度轉動環顧影片場景。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

虛擬實境電影來了！高雄市電影館3日在駁二啟用全台首創「VR體感劇院」，提供趨近於肉眼的8K畫質觀影感受，除引進多部國外VR短片，並邀台灣金獎導演楊雅喆、程偉豪、陳芯宜、蔡宗翰打造原創作品，宣告開啟VR電影新紀元。

提供場域 鼓勵本土創作

高市副市長史哲表示，高雄電影節不較量強片，而是從引進國際短片、鼓勵台灣本土短片創作開始，去年成立VR Film Lab跨足虛擬實境，今年進而催生台灣首座實體VR戲院。

文化部影視司長王淑芳則讚許高市府態度積極，近年所提計畫皆獲補助，包括這座VR戲院在內，盼中央、地方及產業合作下，帶給民眾不同文化體驗，也帶動VR產業發展。

駁二大義C9倉庫的VR體感戲院10月19日至11月4日高雄電影節期間試營運，共展出24部國內外VR影片，其中5部台灣原創，包括楊雅喆《帶你上天堂》、程偉豪《恐怖廟宇》、陳芯宜《留給未來的殘影》、蔡宗翰《主播愛你唷》及台法合資的《囍宴機器人》。

雄影推套票 觀影享優惠

楊雅喆以VR技術挑戰民俗禁忌葬禮過程，而《主播愛你唷》、《留給未來的殘影》則獲Funique公司技術投資，領先全球以立體8K拍攝播放，史哲興奮說：「VR讓觀眾直接跳進場景，若非親身體驗難以理解！」

高雄市電影館表示，每部影片票價180元，早鳥票150元，套票800元則可看6部，另有3000元的VR VIP Pass限量50套，每部片都能欣賞1次。

(中國時報)

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