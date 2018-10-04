票選促討論 節慶會有新想像

2018年10月04日 01:25 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市元宵提燈是否取消發放，引發論戰，過程中也出現多元意見，例如用環保材質取代塑料、手機手電筒取代燈泡等，多數民眾雖支持環保，但也認為，生態和文化不是單選題，元宵節不是非得要提燈籠、提燈也不是只有單一呈現方式，期盼透過這次討論，促進大眾對於傳統節慶的新想像。

莊姓民眾表示，由於時代變遷，現在一般家庭其實不太會特地買元宵提燈慶祝，因此每次拿到北市府免費發放的提燈，大人小孩都開心，加上外型討喜、還會發光，提著走在路上，十分有過節氣氛，希望能繼續發放。

莊姓民眾指出，但從生態角度出發，也不希望因為一次性的商品而破壞環境，或許可以透過更改材質、減量發放的方式，兼顧生態與文化，但這次i-Voting只能在「發」或「不發」兩者2選一，有點可惜，應該要有更多不同意見，提供給主政機關多元的想像。

國小4年級的王姓女童表示，剛拿到時會覺得很開心，但元宵節一過就不會有人在拿了，十分不環保；國小6年級的陳同學則說，每年提燈造型都不同，很有保存價值，希望北市府可以繼續發放。

中正區新營里長何國榮表示，北市府的元宵限量提燈，每年里民都搶著要，他們里內人數逾萬人但配給有限，根本供不應求，元宵節提燈是珍貴文化傳統，期盼能繼續延續下去。

(中國時報)