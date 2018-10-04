玄天上帝文化祭 邀你當一日法師

2018年10月04日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018玄天上帝文化祭即將登場，10日起將在五股舉辦一連串盛大祈福法會，還有一日法師體驗，傳授民眾真武神算及真武指法，運用簡單手勢趨吉避凶，19日三重則有孝親點燈，20日「天子宴」，21日還有全台300尊玄天上帝神尊遶境，為新北民眾祈福。

新北市民政局3日活動記者會，請來五股玄安宮真武大帝、新北市玄天上帝會爐主神新北玄帝與三重兌山堂玄天上帝神像進駐，場面莊嚴。

副市長葉惠青說，玄天上帝俗稱「上帝公」、「帝爺公」，能去惡除煞、斬妖除魔，保佑安居樂業，每年文化祭包括祈福法會、平安遶境、藝文展演、宗教論壇等，已是新北特色宗教文化慶典。

中華道教玄天上帝弘道協會總執行長陳佶寬表示，10日將在二重疏洪道舉行一連5天祈福法會，現場有一日法師體驗班，傳授民眾真武神算及真武指法，還有闡釋玄天上帝49籤詩，替民眾解惑。

三重場則以孝為主題，19日在捷運先嗇宮站3號出口舉辦孝親燈點儀式，以一戶一燈為單位，祈福家中長輩平安、健康。

20日天子宴，由先嗇宮神農大帝作東，以「福祿壽大宴」、「鳳凰呈祥」、「金玉滿堂」、「天賜鴻福」、「金鳳獻寶」及「鯉躍龍門」等10道吉祥菜宴請眾神，食材網羅新北各地品牌農特產，包含坪林包種茶、八里文旦柚及萬里三點蟹。

民政局長江俊霆說，21日將在三重市區舉辦遶境活動及藝陣大會師，有來自全台100多間宮廟的300尊玄天上帝神尊一同為新北市祈福，並提供限量玄天上帝加持過的平安袋，邀民眾把福氣帶回家。

(中國時報)