楊文科竹東助選 徐欣瑩推募款影片

國民黨新竹縣長參選人楊文科（中）3日到竹東鎮替鎮長參選人吳勝松（右二）站台。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅、莊旻靜／竹縣報導

國民黨新竹縣長參選人楊文科，繼上月為報准參選竹東鎮長的羅吉祥站台，3日再出席同樣報准參選鎮長的吳勝松政見發表會。楊文科認為竹東需改善交通環境，盼未來當選能與林為洲合作爭取補助。

竹東鎮長參選人羅吉祥與吳勝松皆為國民黨籍報准參選。對於竹東人口遲遲未能突破10萬人，楊文科認為目前竹東除了需要改善交通環境，休憩觀光景點也要逐步強化，打造河岸單車網路計畫、連接新竹南寮及浪漫台3線的頭前溪南岸經典自行車道，另外在竹東河濱公園增設多功能設施，例如小孩遊戲區、風雨球場、照明設備等，同時也會保留河濱公園的完整生態廊道。

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩3日公開小額募款宣傳影片，由台北市長柯文哲陪同宣傳，喊出「用眾人的力量支持好的人」口號。柯文哲在募款影片中說，他平日超省，選舉經費也是貸款，不過這次不須太太陳佩琪同意，捐款1000元給徐欣瑩。

徐欣瑩競選團隊也指出，柯文哲與徐欣瑩日前在科技後援會中，因柯「選個正常人」語錄爆紅，團隊也製作成創意T恤，民眾捐款超過1000元即可獲贈1件。

鄭朝方則以人文藝術方式宣傳政見，他的競選總部特製手繪頭前溪插畫，也引發孩童共鳴。

(中國時報)

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