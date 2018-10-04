侯批蘇「不反深澳怎推海岸觀光」

侯友宜昨發表「青春山海線」新北海岸觀光政策。（李怡萱攝）

友善列印
中國時報
李怡萱／新北報導

新北市長國民黨候選人侯友宜3日上午在深澳漁港發表「青春山海線」新北海岸觀光政策，對手蘇貞昌也同步發出海岸觀光政策。對此，侯友宜表示，深澳位在整個新北市海岸線的中間，痛批「老縣長連深澳燃煤電廠都不敢反對」，一旦燃煤電廠蓋起來，整個海岸線都破壞了，「老縣長怎麼能推觀光？能推嗎？」

侯友宜質疑，風大的時候PM2.5就會跑到九份、跑到13層遺址，就連水湳洞這麼美的地方，一旦滿布汙染的PM2.5，觀光客不可能會來。所以青春山海線最重要的觀念，是綠能旅遊、環保以及守護市民的健康。質疑對手似乎「刻意操作跟風政策」，侯友宜強調，大家用自己想要做的政見跟市民報告，讓新北變得不平凡，才是他的心願。

侯友宜表示，選舉期間大家的意見他都會聽，如果老縣長提出了很好的政策，未來當選後也還是會併進去，為了新北市民把市政做得更好，市民不一樣的聲音他都會傾聽。

至於是否是因為深澳議題奏效，所以現在才力推「青春山海線」？侯友宜強調，新北市有山有海，這是台北市沒有的，所以這條路線不是以交通運輸為主要工具，而是以人為本的觀光旅遊路線。

另外，行政院長賴清德日前直批侯提出的反深澳電廠影片是「假新聞」，侯反擊，賴清德是新北市民，應該看過環團報告，質疑對方「怎麼都沒聽進去？」讓故鄉基隆、新北市民承受健康損害，現在已經有7成民眾反對蓋深澳燃煤電廠，希望中央不要再一意孤行。

(中國時報)

快投票 掃這裡 2019全運會在桃園 籌備處揭牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。