南瀛藝術節蜈蚣陣 6日踩街新營

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中國時報
／台南報導

「2018南瀛國際民俗藝術節」來了，今年集結17國33團輪番巡迴競演，6日以「出陣‧交陪‧排陣勢」為主題，結合台南藝陣文化，率先在新營踩街盛大開幕；國際團隊7日將移師海安路，近距離與市民互動。

南瀛國際民俗藝術節從1996年舉辦迄今，堪稱是全國歷史最悠久的國際藝術節，22年來共有46國144支隊伍參與演出，今年共有17國33個演出團隊輪番登場，10月6日至14日在主場地南瀛綠都心演出9場、7日至13日巡迴全市21區演出。

延續歷年開幕踩街傳統，6日在新營的踩街活動以「出陣‧交陪‧排陣勢」為主題，結合台南藝陣文化，邀請藝術家梁賴昌及鄭乘騏打造「當代蜈蚣陣」領頭，串連年輕世代動漫文化，建構與傳統意象間的連結，蜈蚣陣分「頭、中、尾」3段，設計同時也將機械性質材料納入思考，搭配運用「金屬結構＋金屬網」，呈現迥然與傳統藝閣的視覺感。

為凸顯文化交流廣度及深度，本屆邀請日本藝陣來台，促成前所未見的台日藝陣合陣，「東北鹿舞」邂逅「七股白鶴」，「石見神樂」重頭戲則對上在地經典「馴服金獅」，是絕無僅有的一期一會，日本藝陣團隊更將造訪宮廟、社區及學校，舉行交陪工作坊。

活動期間適逢雙十假期，市府除邀請各國團隊參加國慶升旗，今年更特別邀請首度參與的2邦交國－馬紹爾群島與海地於升旗典禮前開場演出。

(中國時報)

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