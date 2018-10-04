泰山街頭有亮點 路燈變聰明了

2018年10月04日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

泰山區公所委託台達電設計的「智慧路燈系統」，目前在泰山公有市場周邊設立30支智慧路燈，路燈會發訊息、自己開關調亮度、監測路況及PM2.5，故障還能自動報修、推播政策，堪稱智慧型路燈機器人，未來將擇重要路段廣為設置（見圖，吳岳修攝）。

泰山區長劉淑芬表示，新北市近年來大力推行節能減碳，在公共用電上以低耗能LED燈取代傳統路燈，顯著降低用電消耗，但傳統路燈就像馬路上大型並聯電燈，只能由台電統一在固定時間開啟或關閉，所有路燈亮度一致，無法個別調整，一旦路燈故障不亮，只能依賴民眾報修或是人工排查，不僅投入人力成本高，也因為回報排修耗時，影響用路人不便及安全。

為了讓路燈更人性化，泰山區公所委託台達電設計開發出「智慧路燈系統」，在泰山公有市場前設置一支示範型「智慧燈桿」，並挑選市場周遭30支傳統路燈植入電子介面，讓傳統路燈升級為「智慧路燈」。

泰山區公所工務課長潘配淮表示，傳統路燈只能「一起亮、一起暗；一樣亮、一樣暗」，但每支智慧路燈可以透過手機遠端操控，每支路燈可依設立位置的環境，調整開關時間及亮度，如果故障也會自動回報系統警示，第一時間通知維修人員「我不亮了」，大大縮減報修時間。

潘配淮也說，智慧路燈頂端裝有空氣偵測系統，可偵測PM2.5數值，24小時回傳區公所隨時監測，路燈桿身搭配監視器及WIFI功能，不僅可當路口監視器，民眾若走近路燈一定範圍，WIFI還會自動發出政策宣導訊息到民眾手機。

(中國時報)