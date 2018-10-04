新竹州圖修復開工 明年底展新貌

新竹市長林智堅（左六），3日為新竹州圖書館舉行修復工程開工儀式。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

邁入93個年頭的新竹州圖書館以「近代復興式樣」建築風格，被視為台灣建築史典範之一，新竹市政府與所有權人新光人壽集團合作，決定讓老州圖改頭換面，重現風華，3日動工，預計明年底就能以更亮麗的風貌，與廣大市民見面。

市長林智堅表示，新竹州圖書館位處護城河畔，連貫近鄰的迎曦東門城、新竹市役所及新竹州廳，呈現老城區發展紋理，更見證了都市變遷，是不少市民的共同記憶，然而州圖過去因產權問題，長達34年未對外開放，導致年久失修，甚為可惜。

「一座城市的厚度不是建築的高度，而是文化的深度。」林智堅回顧，為讓市民們重溫美好記憶，他積極與新光金控董事長吳東進共商活化事宜，獲吳全力支持，共同促成「私有產權啟動修復及開放」的流程，維修總經費為5257萬元，預計明年年底前完工。

文化局說明，新竹州圖修復工程將以保留原貌為主，盡可能維持舊設備並恢復其功能、引入現代防火、防蟲等新技術，呈現各時期空間紋理，將以復古而嶄新的面貌重現於市民眼前。

至於在完工後，新竹州圖該如何活化運用，據悉包括知名海內外書店業者都曾造訪，未來可望結合電影、戲劇、兒童、餐飲及展覽等特色，不僅達到商業效益，也讓文化與企業、社會接軌。

(中國時報)

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