嘉市重陽敬老金 3000元起跳

2018年10月04日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

九九重陽節將屆，嘉義市有3萬9979位65歲以上長輩可以收到敬老禮金，禮金3000元起跳，百歲人瑞1.2萬元，總發放金額約1.55億元，市府委由各里里長分送給里內具資格的長者。市長涂醒哲3日探望恩師並致贈敬老禮金，師生分享養生之道。

涂醒哲3日到南華里探望77歲的退休數學老師許偉益及75歲的師母許章美惠，致贈重陽敬老禮金。許偉益自嘉中退休多年，練外丹功頗有心得，外貌顯得年輕有活力，師生相見歡喜分享養生祕方。

涂醒哲說，許老師桃李滿天下，學生有上千人都當醫生，「都可以開一間醫學中心了」，並稱讚許老師養生有道，駐顏有術，是市府推動的老而健康、老有所用的最佳代言人，也呼籲長輩多活動常保健康，並祝福所有長輩重陽節快樂，呷百二。

市府社會處表示，今年重陽節敬老禮金，3日起開始發放至12月1日，由各里長負責發送給符合資格的長者，預計有3萬9979位阿公阿嬤可收到禮金，總金額1億5508萬8000元，比去年3萬8434人約1.4億元增加。

社會處表示，涂市長上任後調高敬老金，65到79歲每人發放敬老禮金3000元，年滿80到89歲6000元，年滿90歲至99歲為9000元，百歲人瑞1萬2000元。

(中國時報)