椰絲紙磚 耐重度增3倍

以椰絲融入回收紙作成的紙磚，承重力提升3倍，85公斤學生站上去也很穩固。 （潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東大學應用物理系學生胡竣凱、許雲凱、黃韋瑄，以廢棄椰殼中抽出椰絲融入回收紙漿後作成紙磚，承載重量近120公斤，是一般紙磚3倍，不但具有環保、綠能效益，對農業減廢也有幫助，成果獲得2018年全國綠點子創客大賽亞軍。

3人原本是研究奈米材料及薄膜等科技，因參加國小環保紙磚科學推廣活動，發現紙磚容易碎裂，因此激發改良動機。椰子是屏東特產，椰殼是很大宗的農業廢棄物，3人決定取其中的椰絲進行實驗。

胡竣凱說，一般紙磚是以回收紙打碎後混合水泥製成，經實驗承載力約只有40多公斤；加入椰絲後可增抗拉力，改善一般紙磚容易崩裂的缺點。許雲凱說，1塊紙磚約1.3公斤，約使用10公克椰絲就有很好效果。

3人也發揮實驗精神，將椰絲以川字型、井字型、隨意排列等方式融入紙磚中，發現井字型排列的承載力最高，近120公斤是一般紙磚3倍。由於有加入水泥，紙磚不易燃燒，即使以瓦斯噴燈也不會燃燒。

3人以「絲絲入扣」為主題參加2018年全國綠點子創客大賽獲得亞軍，指導老師系主任許華書表示，椰絲紙磚比起一般紅磚，具有環保、輕量等特性，目前可應用於安全需求低的圍籬、庭園造景等，未來經強化、驗證，塗上抗UV塗料或防水漆後，或許能應用到建築上。

(中國時報)

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