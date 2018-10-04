河濱公園 電視實境節目首選

新北市河濱公園因視野遼闊、綠草如茵，成為電視節目劇組申請協拍案件的熱門場地，圖為《食尚玩家》節目在大台北都會公園的幸運草地景溜滑梯拍攝情形。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

市府於大漢溪、新店溪及淡水河沿岸高灘地打造多座主題式河濱公園，因視野遼闊、綠草如茵，加上擁有各式地景和休閒裝置藝術可做為取景素材，今年吸引近百件電視節目劇組協拍申請，占了全市申請件數的3分之1，成為電視節目劇組出外景首選。

文化局統計，今年截至8月，新北市協拍中心接獲的協拍申請案件共315件，向高灘地工程管理處申請借用河濱公園的案件就有95件，幾乎占總件數3分之1，其中協拍申請量最多的前3名分別是大台北都會公園、新店陽光運動公園及八里文化公園。

文化局表示，實境外景節目包括《綜藝三國智》、美食旅遊節目《食尚玩家》和親子旅遊節目《跟著寶貝一起玩》等，甚至韓國超人氣南韓女團EXID成員哈妮錄製tvN《窮遊豪華團》，都曾在新北市河濱公園拍攝。

高灘處長楊宗岷說，大台北都會公園占地424公頃，視野遼闊、綠草如茵，是新北最大的都會型公園，不僅淡水河景、草原風光兼具，還有地景溜滑梯、婚紗造景等拍照取景素材，加上交通位置便利有雙捷運線交會，非常適合民眾休閒、劇組取景。

《綜藝三國智》今年多次申請在大台北都會公園拍攝，大玩恐怖箱遊戲，節目企劃鄭小姐說，通常會在訂好每集的主題後開始尋找拍攝地點，或是請協拍中心推薦適合的方案協助申請，透過協拍中心幫忙，都能順利拍攝。

(中國時報)

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