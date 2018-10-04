安全疑慮 頭份中山市場難整建

2018年10月04日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

頭份市中山市場老舊斑駁、結構不穩，市公所申請前瞻補助獲1600萬餘執行耐震補強，提請市代會審議墊付卻兩度遭拒。市代會認為耐震補強無法解決海砂屋問題，主張拆除重建，否則錢等於白花。

頭份市公所於2015年獲客委會補助700多萬元經費，預計打造充滿客家意象的傳統市集，解決中山市場2樓與地下1樓長期閒置問題，卻驚見2樓天花板鋼筋鏽蝕嚴重裸露、混凝土剝落情形。

經鑑定後，發現中山市場有嚴重海砂屋現象，且耐震能力不足，無法改建。頭份市公所便依耐震補強方案，打算將市場2、3樓拆除減重，但因施工時間長達半年，遭攤商堅決反對遷移，方案因此告吹。

頭份市公所主任祕書徐麗君表示，日前依「經濟部辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業要點」，以鋼框架斜撐消能阻尼補強工法，彌補建物的耐震不足，並獲經濟部核定補助1600萬5000元經費，但分別在7月、9月提請代表會審議墊付案，卻皆未獲支持。

頭份市民代表會主席溫俊勇表示，耐震補強無法解決海砂屋問題，強調市公所爭取補助款須用在對的地方，盼未來能爭取更多經費，以拆除重建計畫，徹底根治問題。

徐麗君指出，重建工程需解決市場內外300多家攤商安置問題，且用地取得與工程經費逾2億元，現階段窒礙難行，目前經濟部補助的墊付案受阻，因此中山市場的安全問題暫無解決方案。

(中國時報)