電子遊戲場擬設學校旁 家長反彈

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣各級學校家長協會3日前往新竹縣議會，陳情離議會不遠處，有業者興建電子遊戲場，因離學校不遠，家長們認為將影響學生，也建議縣府檢討並設立相關自治條例。縣府回應該建物業者去年申請建照，尚未申請商業登記，若有也將道德勸說，而設立自治條例也是可行方案。

疑要設置電子遊戲場的建築物就在新竹縣議會對面，離東元醫院、光明國小距離均不到500公尺，新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈表示，此次集結20餘所學校家長會，一同發布聲明稿，家長們都很擔心，也期望縣府能審慎評估該電子遊戲場是否合宜，並希望設置相關自治條例，除了電子遊戲場，包含在學校附近有不少夾娃娃機店，也使家長們十分關心，怕影響學生發展。

新竹縣政府國際發展處回應，該建物申請業者去年向工務處申請建照，但尚未核准其餘相關文件，以完整的電子遊戲場申設，要先有合法建築物，取得公共消防安全檢查，以及使用執照等，再來須有商業登記，以及電子遊戲場業營業級別證等，若一切符合才可營業。

國發處進一步指出，業者去年確實有詢問，該場址地點是否有符合相關法規，經查相關規定，場址位於商業區，距離學校至少200公尺並未違法，但若業者未來申請，縣府也會道德勸說，另外針對民眾所提出的自治條例，也是可行方式。

(中國時報)

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