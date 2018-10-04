民進黨的選戰終極武器

2018年10月04日 04:11 中國時報 彭蕙仙

日前行政院長賴清德在與民進黨立委李俊俋一搭一唱下表示，政府正在考慮另立新法或是補充舊法，以有效遏止假新聞。大選當前，民進黨政府極力炒作假新聞議題有兩大好處，第一，可以轉移執政不力的焦點。多項民調顯示，民眾對蔡政府的施政滿意度低且每況愈下。執政成績不佳，自然很難成為選戰焦點，但是選舉總要有個主軸，看來看去，打假新聞的成本最低，也最能發揮執政優勢。

過往的執政優勢通常指的是動用行政資源，這部分民進黨已做得淋漓盡致，例如台中市長林佳龍要求公務人員放下政務，全力拚選舉以及各種補助、綁樁的政策等，不在話下。如今民進黨又發現另一種好用的執政優勢，那就是打假新聞。從認定什麼是假新聞、予以必要的處置、形成媒體的寒蟬效應，最後引導輿論有利於執政者。這「打假一條鞭」還真得依賴執政優勢才辦得到。

碰到問題，民進黨最喜歡說：一切都是阿共的陰謀、國民黨的錯，以及親中媒體的推波助瀾。而民進黨認定這波假新聞是中共發動、國民黨配合加上媒體傳播。上述3大對象全都包含其中，簡直可以說是集民進黨卸責之大成，難怪蔡政府用得愛不釋手。

打假對民進黨的第二個好處是，可以讓整個公務體系動起來。或許蔡政府以為，這樣會讓人民覺得政府真的有在做事。假新聞不是不該處置，但什麼是假新聞？依最近民進黨最常舉的「3大經典假新聞」：關西機場事件、蔡總統搭雲豹裝甲車以及駐日代表處謝長廷發言被扭曲來看，民進黨所謂的假新聞到底是不是假新聞，實在值得商榷。

其一，關西機場的真相是：陸巴沒有直接進機場但有接陸客，而我駐日代表處反應遲頓。整起事件媒體早已抽絲剝繭說得很清楚了，不知民進黨政府到底還在「花」什麼？其二，蔡總統搭雲豹視察災區，這不是都有民眾直播的畫面嗎？況且雲豹上還有蔡英文的攝影官，是假在哪裡？

至於第三點就更詭異了。謝長廷提出的言論被變造畫面，除了他自己的臉書可以看得到之外，廣大的社群媒體竟完全沒有。這麼「精采」的畫面只有謝代表看到，還有勞他分享給大家，實在不是社群媒體如此發達的台灣的正常現象啊！真假如何，或許只有當事人點滴在心頭。

如果拿這3則被民進黨認定為假的新聞，跟蔡英文所說「現在是台灣經濟20年來最好的時刻」、賴清德說「台中空氣越來越好」、外交部下架屏東縣長潘孟安的大阪行新聞，這三件事比一比，試問民眾會認為哪些是假新聞呢？

打假的另一個問題是，現行的法律不夠，還要如賴揆所說的專立新法嗎？廣電三法《有線廣播電視法》、《廣播電視法》、《衛星廣播電視法》都對假新聞訂有罰則；如果是造謠或轉傳網路謠言，可依違反《社會秩序維護法》，甚至依《刑法》處理；假消息影響股市投資人權益，則有《證交法》對付等。

這麼多法不夠用嗎？賴清德還要再立什麼新法？要不要乾脆恢復《刑法》100條好了！掌權後即無法容忍異見、批評不得的民進黨，有什麼臉談言論自由？還敢用鄭南榕來操作選舉！（作者為資深媒體人）

(中國時報)