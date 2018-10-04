法治是一種品性，轉型正義立法呢

2018年10月04日 04:11 中國時報 李念祖

2018年唐獎的法治獎得主是任教英國牛津大學多年之後退休，又受美國哥倫比亞大學禮聘的Joseph Raz教授。他服膺價值多元主義，被譽為當世實定法學派（legal positivism）祭酒，也被歸為完善自由主義（perfectionist liberalism）的要角。Raz教授專程來台受獎，以法治（rule of law）為主軸發表演說，題目是「法的自有品性」（The Law’s Own Virtue）。

這篇講詞取題即顯慧識，也緊扣法治獎宗旨，鉤玄提要，言簡意賅。他闡揚法治是法律的首要品性，議論看似平凡，卻是前人未發的洞見，使用品性（virtue）一詞，倫理意涵濃烈。法實證主義的一代宗師不落畫地自限的窠臼，卓識與高度遠邁前賢。

Raz教授理解法治原則的功能不在講究法律的內容，而在為政府修訂及適用法律的途徑設下限制，確保法的安定與可預測性，俾容個人各自追求福祉。法治係在提供通貫各種文化，於個人之間或與社會之間，彼此寬容並從事文化與經濟交往的關鍵架構。法的決策與規則皆應有見諸公示的理由，其適用則須忠實遵從正當程序。

他首先觀察，法律雖然不可能完全明確而在適用時毫無裁量空間，也不可能不容修正，但是法治至少有5項共通原則：1、相當的明確性；2、相當的安定性；3、法的公開透明；4、構成通案性的原則與標準；5、適用於未來而不溯及既往。

5項原則之外，他主張法治另須帶有一項無可爭議的目的，就是避免任意專斷的政府（arbitrary government）。政府運用權力時若不計較施政理由是否適切，就是專斷。政府係依據法律而設置，法律必然具有明示或默示的目的。在本質上，法律不能不有道德正當性的主張支撐，政府則應是法律適用與發展的憑藉。政府忠實守法，遂成具有道德性質的法治信條。但是並非所有法律都具有道德正當性，法治也不等於要求政府盲目守法，於解釋及適用法律時，身為政府必須顧及所以證成政府的目的。

Raz教授更指出，政府若不計較其施政是否具備合目的性，就是武斷；任何政府追求依其本質不能稱為正當的目的，也是武斷。政府的施政必須像個政府！什麼才能使得政府像個政府呢？就是政府不能為了成就政府自身利益而存在，政府的正當性來自其施政須是為了被治者的福祉。

法治作為法律的必要品行，要求政府施政必須彰顯只以保障及促進公共福祉為其目的。許多國際法文件乃將法治視為尊重人權與公平正義的條件。他的結論是，法治可保障人民免受法律犯錯之害，是所有法律制度所同然的原則，是法自身所獨有的品性，尊重法治是通往法律其他品性的要徑。

Raz教授的演說並非針對台灣而發，但對於台灣今天面臨的法治挑戰，有沒有足資啟發的所在呢？就以當下轉型正義立法鋪天蓋地而言，Raz教授所演繹的法治道理堪為評價指引。

從原初5項法治原則來看，轉型正義立法在事隔數十年後，忽然針對特定的政黨，就業已發生完畢的過去事實狀態，加設新而負面的法律評價，例如將立法前已發生完畢甚至已經解消的關係，重新評價為應予追究責任的控制關係；將立法前已取得的財產推定為不當取得，概可收歸國有；當事人則必須舉出反證始得推翻不利的假定…，能夠符合法安定性、法應普遍適用、不溯及既往等法治原則嗎？

再就他法治原則主張的法目的而言，轉型正義立法主要是針對合法的、並未經過憲法上司法程序認定為違憲的最大在野黨，直接加施法律制裁。其立法目的，為何不是在為戒嚴時期的民間受害人還原真相？其受益者，為何不是民間的受害人，而是未必真是原主，卻可藉此取得龐大財產的新政府？真正的受益者，難道不是恰可藉此徹底殲滅政黨政治主敵，以便長期執政的執政黨？這些目的是執政者自利還是公共福祉呢？其實，即使國庫受惠，也未必就是合於法治要求的公共福祉。否則公用徵收也於國庫有利，憲法又為何要求給予足額補償？

難道，Raz教授的洞見燭照出台灣的法治挑戰，就是法律喪失了品性？

（作者為法學教授）

(中國時報)