卡麥隆不敢的 賴清德就是敢

2018年10月04日 04:11 中國時報 胡幼偉

行政院長賴清德在立法院答詢時，公開表示要經由修法遏制所謂「假新聞」對社會乃至國安的危害。此舉對新聞自由的威脅，以及對新聞工作者可能造成的寒蟬效應，不容忽視。

的確，新聞媒體的日常表現常有值得檢討之處，但察考全球較為尊重新聞自由、看重媒體對政府監督功能的國家，都寧可不斷督促媒體加強自律機制，也不願訂定特別約束媒體的法律。因為世界新聞史中已有太多案例顯示，不論中外，政府為求施政更為順暢、耳根更加清靜，往往就經由行政或司法手段對媒體痛下殺手，要媒體噤聲乖順，最後就造成政治腐敗，人民最終受害。

最近的1個案例是，7年前英國爆發《世界新聞報》竊聽醜聞後，司法單位完成調查，在結案報告中，建議政府透過立法成立監督媒體機構，以確保新聞媒體都能正確報導新聞。但當時的英國首相卡麥隆卻在國會中公開明白地拒絕了這項提議。他強調，維護新聞自由是英國民主政治中不可跨越的界線，政府該做的不是立法限制媒體作為，而是不斷敦促媒體加強自律。看看英國政府的自制，再想想蔡政府對媒體的張牙舞爪，能不令人感嘆？

其實，不管在學理上或在實務上，政府根本就沒有必要對假新聞驚懼若此。一般所謂假新聞應該是指媒體在完全沒有事實基礎的狀態下，因為特定目的而捏造出來的新聞報導。而假新聞之所以會引發議論，多半是因為新聞內容非常聳動，而引發社會上強烈的反應。然而除非是已經完全棄守新聞專業、別有用心的媒體，正常的新聞媒體都有內部層層把關的「守門人」機制，以防止新聞內容有誤，傷及媒體聲譽。

退一步講，就算有某媒體真的弄出什麼獨家聳動新聞，在今天台灣新聞競爭如此激烈的狀態下，不等政府出手，其他各媒體早就會為了扳回一城，而開始進一步查證新聞內容，若發現根本是假新聞，焉有不予戳穿之理？所以，過度擔心假新聞的危害，其實是忽略了媒體彼此相互制衡的競爭狀態。

再者，在這個網際網路時代，人人都可以做某種程度的新聞事實查核。經由現場目擊或在資料庫中搜尋，一則完全捏造的假新聞不容易逃過全民監督的法眼。愈是聳動的假新聞，引發的關注便愈多，被踢爆作假的機會也就更大，所以假新聞要真正害慘社會或甚至危害國安，在這個網路時代可能性微乎其微。

最後要指出的是，政府掌握了最大的社會資源。那麼多檔案、數據、資料、公文都在政府手中，要真發現什麼假新聞，便有充分資源可以立即澄清。結果，政府不能掌握時機，做好新聞澄清，或是澄清的內容不到位，不先自我檢討，反而要向媒體開刀，豈不是見笑轉生氣了嗎？

顯見，修法或立法對付假新聞，完全是沒有必要也嚴重戕害新聞自由之舉。民進黨從黨外到建黨到執政，不思先進們當年如何為維護新聞自由、言論自由而犧牲奮鬥，今日，一朝權在手，路便回頭走，渾然不知自己已成周處矣！（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)