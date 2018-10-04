假新聞不該由政府認定

2018年10月04日 04:11 中國時報 趙哲聖

當羽球國手戴資穎在臉書上發文被行政院當作假新聞，行政院道歉之外，還收回官網上調查錯誤的假新聞數量。

認定「假新聞」的權責和能力既複雜且有難度，可是行政院長賴清德卻在立法院承諾修法管制假新聞，若這樣的思維成真，不但會讓假新聞成為各種權力操作的保護令，在假新聞定義難明的資訊社會此時，不但有箝制言論自由的疑慮，更怕這類法案淪為審查工具。

故意製造的假新聞是很可惡的，但受過新聞工作訓練，或是有新聞素養的人都知道，當前大家口頭流行的「假新聞」是浮動且爭議的名詞。「假消息」這個詞較能符合資訊使用人在網路平台看到假新聞的「形貌」，例如品質不好卻為真的新聞，或是假扮新聞，以廣告夾雜吸引點閱，通稱內容農場的消息，都是廣義的假消息。

而真正定義清晰的「假新聞」，其一是純屬虛構或造假的消息，或者是因為採訪時間緊迫，記者未查證清楚，就在網路便利環境下公布有問題的新聞等，這類假新聞當然會削弱媒體業者的公信力。

為什麼由政府立法來「定義」假新聞的真偽不妥？網路文化的複雜性是影響資訊和新聞流變的本質。首先，網路的溝通破壞政府、新聞媒體等既有資訊生產及傳遞的獨占地位。太多人是以社群和網路環境去「讀」資訊，當好友成為「同溫層」後，過濾氣泡的效應使假消息在同溫層繁殖，偏偏這類社群平台的演算法以獲利為原則，新聞道德或查證喪失加深了假消息的流傳。

最複雜之處是，政治或新聞人物刻意使用「假新聞」這個詞彙來打擊不利自己的消息、嫁禍立場不同的媒體，美國川普為經典，台灣的類似案例也層出不窮，如關西機場在疏散風災旅客的過程，在探討新聞原貌的期間，「假新聞」的帽子一扣，反而造成社會更加動盪，信與不信，極化加深。試問，目前兩岸互信如此薄弱，雙方網民在網路中的手指戰之下，政府若只以一維思考來操作假新聞，只會掉入更加混亂的情況。

假消息的溫床是手機族氾濫下的常態，更是瞳孔戰爭下迷惘的資訊失衡現象。當政府面對假消息種類的複雜性，可運用「假新聞澄清專區」，提供即時資訊澄清，才是破解假新聞的基本途徑。

在假新聞侵蝕新聞權威的當下，政府要做好保障新聞自由與資訊交流平台自律的模式，從申訴、檢舉的他律到媒體識讀資訊素養的自律，雖說還需要努力，但政府別球員兼裁判，讓假新聞成為到處殺球的動力，毀了運動精神，激化言論場域，讓社會信任更加薄弱。

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)