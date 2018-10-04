2018年10月04日 04:11 中國時報 隋杜卿

中央選舉委員會跟公投案提案領銜人盧秀燕，為了點收「反空汙」公投案連署書份數的爭議，不應變成一場口水戰，因為即使是獨立機關的中選會，仍然是《行政程序法》所訂的行政機關。

既然是行政機關，中選會就必須遵守《行政程序法》的規定依法行政。中選會在處理「反空汙」公投案連署書的行政行為，只能用「鴉鴉烏的中選會」形容。

中選會給領銜人的點收收據上登載的是488125份，但是中選會送交戶政機關實際查對後公布的結果卻增為497193份，中選會為此發出新聞稿指出：「領銜人聲稱連署人數計有49萬6444人，但實則其直轄市、縣市及鄉鎮市區之分類造冊並不完整，經本會『概略點收』後，當場開立…並明確註明：連署人名冊張數以戶政機關實際查對張數為準。」看似有理，但完全是卸責之詞。

依據《公民投票法》第9條規定，領銜人的法律義務僅是：「連署人名冊，應依規定格式逐欄填寫，…並分直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）別裝訂成冊，以正本、影本各一份向主管機關提出」，另依據中選會自定的施行細則第6條第2項規定：「本會收到前項提案函及表件資料，應予點清…。」，其立法理由更載明：「第2項規定權責機關收件前，應先就表件、提案人數及有否依法裝訂成冊等節先予『審視無誤』，再予收件。」

也就是說，中選會既負有法定審查、核對之責，即使領銜人「亂搞」，中選會又豈能「概略點收」？又如何能符合「行政行為，應以誠實信用之方法為之」的規範？並獲致「應保護人民正當合理之信賴」的結果？難道中選會只能用一個不具法律效力的「註明」來說嘴？

中選會的同一新聞稿還指出：「中選會嚴正強調，對於每一件公投案皆依法處理，且均採一致、法定標準及流程。」沒錯，「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」但是對照中選會對本次諸多不同公投提案的處理過程，中選會的澄清根本就是道道地地的「假新聞」。

請問中選會，除了國民黨所提3項公投案，還有哪一個公投提案在還未經各地戶政事務所完成查對以前，就被中選會主委公開指稱「高達6成是大量抄寫」、「有2%是死人連署」、「即使只有一個戶所回報，有這種情節還是很誇張」等，這不是差別待遇，什麼才是差別待遇？

最後，就算是提案人有偽造連署書情事，中選會根據《公投法》第13條規定「應予刪除」就是了，有必要拿「依《刑事訴訟法》第241條予以告發」來嚇唬人嗎？這些偽造的連署書經由查核後刪除，導致連署人數不足而「不成立」，哪裡有生損害於公眾或他人？

促轉會的殷鑑不遠，中選會切莫步其後塵！（作者為國立政治大學退休副教授）

(中國時報)