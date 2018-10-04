賴清德 你對得起鄭南榕嗎？

2018年10月04日 04:11 中國時報 主筆室

立法委員李俊俋和行政院長賴清德借立法院總質詢設定好腳本，一搭一唱透露出一個明顯而可怕的訊息，蔡政府真的要出手打壓言論！一個自稱進步力量，曾經矢志擁抱百分之百言論自由的政黨，飽嘗權力豐美的滋味，一旦面臨民意與輿論的檢驗，就背叛創黨先人的核心理念，淪落成為「打壓言論自由」的極權政黨！

從綠營上上下下口徑一致痛批「假新聞」，一個走向失敗的政黨已跡象畢露。蔡政府這兩年民調聲望一路下挫，在全不見起色的狀況下，綠營一直焦躁地尋找出口。日前日本關西機場事件及謝長廷發言被批的風波，讓他們瞬間尋到浮木：打「假新聞」，全然忘記此一事件最大假新聞的根源是綠媒網站。最讓人驚懼的是，蔡政府心中想的竟然不是如何加強溝通，而是祭出公權力，直接打壓言論！

看看這兩人詢答的腳本，是不是套招得很完美？李俊俋大聲疾呼：「行政院必須硬起來，強硬對抗假新聞！」賴清德立即回應說；「假新聞擾亂社會安定，政府一定會盤點法規，確定修法方向！」而且強調「本會期就會提出！」

注意到這句話了嗎？「本會期就會提出」，這意味蔡政府真的急了，一樁用常識就能識別明顯違憲的修法舉措，連討論都不想討論，竟要趕著就在本會期內，藉著人數優勢快速通過，好趕緊藉著打假新聞之名，修理那些所有批評他們的言論。

台灣解除戒嚴、開放報禁已屆30多年了，政黨輪替也都兩回合了，當下早已自由開放的台灣社會，竟然會這般的脆弱，這般的弱不禁風？幾則假新聞就能擾亂國安了？急迫程度到了必須立法祭出公權力，否則國家就會滅亡？這是怎麼回事！更令人想不到的是，當初打著言論自由起家的民進黨，嘗到權力的滋味後竟然如此快速就背叛創黨先人！

執政績效不佳，民調聲望低落，蔡政府早就想藉由打壓媒體來轉移焦點。去年初就有執政黨立委提案修「反滲透法」、《通訊傳播基本法》，輿論大事撻伐後，當時閣揆林全斷然踩煞車。1年之後，又有人另起爐灶倡議修《國家安全法》，賴清德一句「一定盤點法規」的保證，看來行政院這回是玩真的！修法也好、立法也罷，就是鐵了心，非得祭出公權力大棒，全力打壓言論自由！

如果事實發展真如我們所料，蔡英文與賴清德決定聯手打壓言論自由。那麼請容我們這樣說，這個政黨在民主發展史上，將會有一個完全不同的定論與評價，歷史恐怕將會這樣記載著：這是一個曾經反抗威權，為台灣打開言論自由空間的政黨，也是一個重返威權，關閉台灣已經享有的言論自由的政黨！

說句痛心的話，如果民進黨真如賴清德的預測，焦急著就在本會期內修法或立法，取得打壓言論自由的執照，真的不知道未來的時日，這群人每年還要不要舉辦鄭南榕的紀念會？這位曾經在台灣倡議「百分之百言論自由」的先驅，如果他今天仍然在世，會怎麼評價他的這些後輩，是怎樣推翻他所樹立的價值以及堅持？說得再直白一點，這群人真的有顏面拿著他們打壓言論自由的成就，去告慰鄭南榕的在天之靈嗎？

民調低落、治理混亂，面對排山倒海的輿論批評，這本就是西方民主國家的常態，也是執政必須負起政治責任的常理。民進黨從在野起家，不就是靠著言論自由的監督制衡，一路邁向執政之路？當初為爭取言論自由，付出了多少代價？如今自己當了家，最該積極捍衛這種人權的政黨，竟然明目張膽要修法奪取人民的這種權力！把自己執政不佳的緣由全推到「假新聞」上面！還直接就意圖修法打壓，這個政黨究竟怎麼了？

民進黨已掌握行政、立法兩權，本應獨立於行政權之外的司法權，蔡總統及民進黨藉人事任命權已享盡「實質影響力」，更不必談中選會、金管會、NCC等獨立機關早已不獨立，民進黨黨工與立委助理早已進駐關鍵職位，貫徹民進黨的意志！如今連批評的言論都容不得，想讓媒體「順我者昌、逆我者亡」，更要控制言論，讓批評意見「言不出戶」。那麼，真的只能說，當一個政黨要墮落，一定從價值的墮落先開始；當一個政黨要衰亡，一定從靈魂的消亡先開始！

(中國時報)