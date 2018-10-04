夾殺傅崐萁

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中國時報
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前花蓮縣長傅崐萁入監服刑，行政院指派法務部政務次長蔡碧仲代理縣長，所為何來？法務部長蔡清祥表明蔡碧仲可與花蓮地檢署的查弊相輔相成。說穿了，民進黨政府已完全不避諱，擺明集行政、司法所有資源，內外夾殺傅崐萁。

蔡碧仲代理花蓮縣長，跌破各界眼鏡。這是地方自治史上，首位法務部次長代理地方父母官，交接典禮上觀禮者盡是檢察機關首長及官員，儼然法務部調派重兵駐守花蓮縣，說明了只要有機會拚勝選，民進黨什麼狠招都敢玩。

而蔡碧仲也不負民進黨政府所託，接任迄今挖空心思刨傅崐萁的根。首先矛頭對準秋節弱勢物資，不惜浪費人力物力，硬是把「縣長傅崐萁關心您」圖樣，改用「花蓮縣政府關心您」貼紙蓋住。其次是取消傅崐萁每月初必舉辦的升旗典禮儀式，真不知蔡碧仲心中還有國旗、還認同中華民國嗎？

更赤裸裸的追殺狠招則是花蓮理想大地購地案。即使傅崐萁被控涉嫌藉勢藉端已獲3次不起訴處分，逃稅部分也獲花蓮地方法院判決無罪，花檢再提8大證據上訴，沒想到蔡碧仲竟附和檢方，把該案中的16位縣府證人送政風室查辦。

蔡碧仲似乎忘了他現在的身分是縣老爺，不是法務部次長，如此視縣府公務員為犯罪疑犯，公僕看了能不心寒？

對照蔡清祥既不避諱部長不宜評論個案，甚至挑明說花蓮縣府如有弊端，蔡碧仲去代理可以與花蓮地檢署相輔相成，更加印證蔡碧仲就是為了選舉任務代理花蓮縣長。顯然，司法已淪為打手，這是民主政治的悲哀，也是法治之恥！

(中國時報)

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