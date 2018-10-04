挺法律的蔡清祥言左行右

2018年10月04日 04:11 中國時報 何展旭

立委質詢法務部官員關於阿扁保外就醫的「四不原則」，沒想到備詢的常務次長張斗輝竟回答「這部分我不清楚」。張次長的「高論」令人震驚，不僅反映出蔡政府對於阿扁已束手無策的窘境，更嚴重的是，官員藐視法治及國會的心態。

就法而論，陳水扁是依《監獄行刑法》第58條第1項規定「在監不能為適當之醫治」，而獲准保外醫治。保外就醫目的既是在確保受刑人的醫療照護，保外期間行為就必須符合醫療目的，而受到一定的限制。依《保外醫治受刑人管理規則》第5條規定「除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動」，而台中監獄在准許陳水扁保外就醫時，亦立下「不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪」等四不原則，作為限制其行為的規範。

然而這看似嚴密的緊箍咒，卻遭阿扁不斷的挑戰。從出席餐會致詞、未申請卻參加李登輝壽宴、為兒子選舉造勢上台、透過錄音在政論節目放言時事，及公開在媒體上夸談公投等政治議題。這些行徑不但明顯踰越法律規範，更引起民意的質疑，尤其是2015年高雄監獄挾持事件的受刑人即訴求「陳水扁裝病可以保外就醫，那就比照辦理一視同仁」，無疑重創人民對司法的信賴。

對於陳水扁的脫法行為，作為執法機關的法務部及中監，原本還是謹守法律底線，至少還會嚴厲斥責，甚至中監曾聲明，陳水扁如果參加蔡英文總統就職典禮，「那就表示病情已改善，必須要回監服刑」。只是這樣的執法態度在民進黨再度執政後，卻大幅翻轉，甚至對於陳水扁接受媒體訪問一事，法務部竟指稱其「不知有記者在場」、「非主動受訪」，掩耳盜鈴為其開脫，儼然以陳水扁的辯護律師自居。

陳水扁保外就醫「四不原則」，早在中監准許之初即已公告周知，而每當陳水扁一有「爭議行為」，媒體也會再次報導，幾乎已成人盡皆知之事。身為執法機關的副首長，竟對主管業務及相關法規「不清楚」，不僅貽笑大方，更無異自證怠忽職守，這不是違法失職，那什麼才是違法失職？顯然已經構成彈劾、懲戒的事由。

其實以張斗輝的歷練，是絕無可能不知道「四不原則」，只是為了袒護陳水扁，「裝傻」而已。然而行政官員膽敢在國會「裝傻」，不外是仗著有執政黨立委作為「側翼」，可以無懼國會的監督，反映出行政權獨大，藐視國會、輕忽法治的心態，令人不寒而慄！

法務部長蔡清祥曾說：「我是挺法律的」，然而一個次長在國會「練肖話」，一個代理花蓮縣長，遭質疑為政治打手，豈不是言左行右！（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)