挺法律的蔡清祥言左行右

友善列印
中國時報

立委質詢法務部官員關於阿扁保外就醫的「四不原則」，沒想到備詢的常務次長張斗輝竟回答「這部分我不清楚」。張次長的「高論」令人震驚，不僅反映出蔡政府對於阿扁已束手無策的窘境，更嚴重的是，官員藐視法治及國會的心態。

就法而論，陳水扁是依《監獄行刑法》第58條第1項規定「在監不能為適當之醫治」，而獲准保外醫治。保外就醫目的既是在確保受刑人的醫療照護，保外期間行為就必須符合醫療目的，而受到一定的限制。依《保外醫治受刑人管理規則》第5條規定「除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動」，而台中監獄在准許陳水扁保外就醫時，亦立下「不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪」等四不原則，作為限制其行為的規範。

然而這看似嚴密的緊箍咒，卻遭阿扁不斷的挑戰。從出席餐會致詞、未申請卻參加李登輝壽宴、為兒子選舉造勢上台、透過錄音在政論節目放言時事，及公開在媒體上夸談公投等政治議題。這些行徑不但明顯踰越法律規範，更引起民意的質疑，尤其是2015年高雄監獄挾持事件的受刑人即訴求「陳水扁裝病可以保外就醫，那就比照辦理一視同仁」，無疑重創人民對司法的信賴。

對於陳水扁的脫法行為，作為執法機關的法務部及中監，原本還是謹守法律底線，至少還會嚴厲斥責，甚至中監曾聲明，陳水扁如果參加蔡英文總統就職典禮，「那就表示病情已改善，必須要回監服刑」。只是這樣的執法態度在民進黨再度執政後，卻大幅翻轉，甚至對於陳水扁接受媒體訪問一事，法務部竟指稱其「不知有記者在場」、「非主動受訪」，掩耳盜鈴為其開脫，儼然以陳水扁的辯護律師自居。

陳水扁保外就醫「四不原則」，早在中監准許之初即已公告周知，而每當陳水扁一有「爭議行為」，媒體也會再次報導，幾乎已成人盡皆知之事。身為執法機關的副首長，竟對主管業務及相關法規「不清楚」，不僅貽笑大方，更無異自證怠忽職守，這不是違法失職，那什麼才是違法失職？顯然已經構成彈劾、懲戒的事由。

其實以張斗輝的歷練，是絕無可能不知道「四不原則」，只是為了袒護陳水扁，「裝傻」而已。然而行政官員膽敢在國會「裝傻」，不外是仗著有執政黨立委作為「側翼」，可以無懼國會的監督，反映出行政權獨大，藐視國會、輕忽法治的心態，令人不寒而慄！

法務部長蔡清祥曾說：「我是挺法律的」，然而一個次長在國會「練肖話」，一個代理花蓮縣長，遭質疑為政治打手，豈不是言左行右！（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)

中歐俄聯手反川普 中美南海勢必一戰？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。