2018年10月04日 04:11 中國時報 宋燕輝

日前，美國海軍飛彈驅逐艦「狄卡特號」在南海執行「航行自由行動」時遭遇中國大陸海軍170艦（蘭州號導彈驅逐艦）「不安全且不專業」的逼近，雙方距離僅40多公尺，美軍艦被迫改變航道避免相撞。

觀察近期中美兩軍在南海的角力，以及雙方政府所發布的政策聲明和外交動作，兩強在南海爆發軍事衝突的可能性的確是持續增加。「狄卡特號」事件是否告訴我們，中、美在南海勢必一戰的預言將成真？

今年5月，美國取消邀請中國參加環太軍演，理由是北京在南海進行島礁建設和軍事部署。華府警告，取消邀請只是開始的一步，如果中國不停止南海軍事化，美國將有更多後續作為。

近幾個月，美國在南海巡航的頻度的確增加許多，距離大陸所占西沙與南沙島礁之海空域也愈來愈近。美國藉由定期、正常執行「航行自由行動」之名義挑戰北京在南海有關主權、海域及海權之主張，此包括派遣空軍B-52轟炸機、海軍海神號偵察機、軍艦等到南海巡航。

美國在南海進行的聯合軍演，拉攏日、澳、英、法、印度等國採取牽制北京的巡航軍事動作；拉攏東協國家建立軍事合作關係；試圖介入影響「南海行為準則」的磋商；提供菲、越等國軍事武器訓練援助；邀請國際重要媒體登美軍艦或軍機到南海實際採訪；發布南海官方政策立場聲明等作為，顯示華府在力度、頻度以及言論都出現加強趨勢。8月美國防部向國會提交有關中國大陸軍事與安全發展的報告，反應出華府對北京在南海採取強勢作為與逐漸取得主導地位的擔憂。

北京拒絕美國軍艦停靠香港的申請、原本預計本月中旬舉辦的中美第二輪外交安全對話突然叫停、美國防部長宣布取消大陸行程，再加上中美兩軍在南海發生抵近交鋒事件，是否顯示中美在南海各自表述的「新常態」局勢已改變？雙方爆發軍事衝突的可能性也增加？

幾年前，知名美國地緣戰略專家羅柏‧卡普蘭在《外交政策》發表一篇題為〈未來的衝突在南海〉的文章，預言未來在南海可能發生的衝突將會是一種全新的模式。他說，當一方採取行動要維持現狀，而另一方要改變現狀時，發生衝突就無法避免。當前中美在南海的角力正是如此。

前美國白宮首席戰略顧問巴農也曾說過，在未來5到10年中美必有一戰。就貿易戰而言，此預言已成真。中美在南海會爆發軍事衝突嗎？近期的發展趨勢令人擔憂。（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)