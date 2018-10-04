2018年10月04日 04:11 中國時報 李義

原本被民進黨視為囊中物的高雄市長選舉，竟打成五五波局面，引起各方熱烈討論著這場選舉的翻盤關鍵，是淹水？5千個天坑？還是經濟？但這些不過是選舉花絮，真正的關鍵在於「給選民一個理由」。

民進黨在原高雄縣市執政20至30年，淹水不是第一回，不少風災災情更甚於八二三水災，是天災也有著地理環境使然的無奈宿命，但都不能撼動綠色執政。

5千個天坑雖不是高雄市政府以每天重車輾壓就可卸責，不過，每逢選舉，路平總是各縣市的選戰話題，顯見道路不平藍綠都束手無策，卻又信誓旦旦要給人民一條安全回家的路。

人民有權利要求過更好的生活，但水患與路不平彷彿是高雄人的日常，難道高雄人把呷苦當作吃補嗎？還是高雄人不懂「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，所以民主政治才設計了選舉制度的道理。

其實高雄人懂，而且曾經用選票證明高雄不是綠色票倉。當年，高雄人對國民黨主席李登輝派出吳敦義擔任末代官派市長，高雄人顯然很滿意，覺得國民黨重視高雄，以11萬票KO在高雄落戶30多年的民進黨張俊雄。

4年後，謝長廷以吳敦義的4大沉痾強攻勝出，敗選原因豈是一捲變造過的錄音帶就能說清楚講明白的。

藍綠交鋒的結果，足以證明高雄人絕不是哪黨或哪派的禁臠。

高雄是移民勞動城市，異鄉求生存養成剽悍民風，甚至為了生存勢必要挑戰既有支配者而孕育出不服從的反骨，還有著仗義多是屠狗輩的俠義之心。簡單說，給高雄人一個投票理由很重要，覺得爽，被尊重，就投票給你。

2014年高雄石化氣爆造成慘重傷亡，接著登革熱疫情大爆發，感染登革熱人數每天激增，最後竟飆升至近15000人染疫。各方都認為氣爆加疫情，民怨會大爆發，情境比現今的水災、天坑更險峻，結果卻跌破眾人眼鏡，陳菊得99萬3000票成功三連霸。

高雄人的投票行為看似難理解，其實不難耙梳，吳敦義當年是藍營政治明星，提他有被尊重的感覺；捷運在謝長廷任內動工，直轄市民終於獲得平等的待遇，好像婚禮上的大小聘，面子裡子俱足；接棒的陳菊進行城市轉型，都給了選民可以支持的理由。

最經典的例證，當屬12年前陳菊與黃俊英對決，綠色選民因扁政權貪瀆風暴而投票意願低落。藍營口中奧步的「走路工事件」，卻是民進黨給支持者一定要投票的理由，成功喚出原本放棄投票的綠色選民，最終逆轉勝。

顯然，韓國瑜懂這道理，一句「20年，不相欠了」給綠色選民今年不投票問心無愧，轉向投給他也心安理得的理由。陳其邁則訴求「相信高雄或否定高雄」。

高雄人會選擇哪個理由？

(中國時報)